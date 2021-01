Meghan Markle: i buoni propositi prima di incontrare Harry

editato in: da

È abitudine comune, all’inizio del nuovo anno, stilare una lista di buoni propositi e di obiettivi da raggiungere nei mesi che verranno. Una tradizione che molti rispettano con assoluta precisione e prendono molto seriamente. Tra coloro che amano progettare il proprio futuro, c’è anche Meghan Markle, che in passato ha reso note le sue intenzioni e i suoi desideri.

Prima di conoscere il Principe Harry ed entrare a far parte della Famiglia Reale, infatti, Meghan Markle curava un suo blog in cui raccontava ciò che le accadeva, approfondiva gli argomenti che più le interessavano e interagiva con i lettori mostrando il suo lato più intimo. All’inizio di ogni anno, poi, elencava i suoi buoni propositi.

Rileggere quelli che scrisse nel 2016 è assai curioso, sapendo cosa le è accaduto dopo aver sposato Harry. Una vita straordinaria quella che ha intrapreso, che l’ha portata al centro dell’attenzione mediatica mondiale. Ma nelle sue parole si percepisce tutta la sua normalità, che la fa apparire sempre più vicina alle persone comuni.

Tra gli obiettivi della Markle di qualche anno fa, infatti, c’erano quelli di dire meno parolacce ed evitare di mangiarsi le unghie durante i periodi di stress. Insomma, piccoli problemi che tutti, prima o poi, ci promettiamo di risolvere. Meghan, però, si fa poi un po’ più profonda e, proprio all’inizio dell’anno in cui ha conosciuto Harry, il 2016, ha affermato:

Per questo nuovo anno, l’unica cosa che intendo fare è avvicinarmi alla vita in modo giocoso. Per ridere e divertirmi, per mantenere alti i miei standard e ancora più alto il mio livello di auto-accettazione. Il mio proposito per il nuovo anno è lasciare spazio alla magia. Fare i miei piani e stare bene se a volte falliscono. Fissare gli obiettivi, ma essere pronta al cambiamento.

E la magia è accaduta: nel luglio di quell’anno ha incontrato per la prima volta Harry. Un evento che le avrebbe cambiato la vita. Meghan si è profondamente innamorata di lui e, nel 2018, lo ha sposato con una cerimonia seguita in tutto il mondo. Dal loro amore,poi, è nato il piccolo Archie.

Ma non è finita qui, Meghan e Harry hanno deciso di dare un’ulteriore svolta alla loro vita, divorziando dalla Famiglia Reale e scegliendo gli Stati Uniti d’America come il luogo più adatto in cui crescere loro figlio. In futuro, non ci sono dubbi, sorprenderanno ancora. Quali saranno i propositi della Markle per l’anno che è appena iniziato?