Meghan Markle nella bufera: accusata di aver copiato un discorso

editato in: da

Meghan Markle, il body ultra chic e la t-shirt low cost

Nuovi guai per Meghan Markle che è finita nella bufera con l’accusa di aver copiato un discorso. Non c’è pace per la moglie di Harry che, anche negli Stati Uniti, non sta avendo vita facile. Dopo aver abbandonato la Corona i Sussex hanno avviato un nuovo business: realizzano degli speech online a pagamento che arrivano a costare migliaia di euro.

Qualche giorno fa Meghan ha preso parte al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, un meeting online con un costo del biglietto di 1500 euro. Nel corso del suo discorso l’ex star di Suits ha criticato i social network e l’uso di questi strumenti nella società moderna. Lo speech ha emozionato molto i fan della moglie di Harry che l’hanno seguito con grande attenzione. Ai tabloid però non è sfuggito un dettaglio: l’uso di alcune frasi che richiamo The Social Dilemma, l’ormai celebre docu-drama di Netflix.

“Il termine user indica sia chi utilizza i social sia chi è dipendente dalle droghe”, ha spiegato la Markle, attirando immediatamente l’attenzione di tutti. Secondo alcuni il paragone sarebbe stato utilizzato proprio in The Social Dilemma da Jeff Orlowski. La scelta di utilizzare parole simili a quelle del documentario è stata criticata sul web, in tanti hanno fatto notare che Meghan avrebbe potuto almeno citare il docu-drama di Netflix per evitare le accuse di plagio

Non solo: i detrattori della Markle hanno fatto notare che The Social Dilemma, il documentario a cui si è ispirata Meghan, viene distribuito da Netflix con cui lei e Harry di recente hanno firmato un contratto da milioni di dollari. Accuse gratuite? In molti sono convinti di sì soprattutto dopo la scelta dell’ex attrice di prendere una posizione chiara in occasione delle elezioni presidenziali.

Nel frattempo Londra sembra sempre più lontana e, secondo alcune indiscrezioni, i Sussex non torneranno in Inghilterra per Natale. Sia Kate Middleton e William che la Regina hanno chiesto più volte alla coppia di tornare in patria, ma il futuro di Harry e Meghan è ormai in California. Il secondogenito di lady Diana e la Markle hanno acquistato una mega villa e hanno avviato una nuova carriera nel mondo degli speech.