Meghan, Beyoncé si schiera al suo fianco: “Grazie per il tuo coraggio”

Le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey da Meghan Markle e Harry hanno lasciato tutto il mondo a bocca aperta. Tra i numerosi telespettatori che hanno visto la celebre intervista CBS, già passata alla storia, anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. E, tra questi, anche la pop star Beyoncé.

Le parole di Meghan, come previsto, non sono passate inosservate. Sono, infatti, state molto dure e hanno rivelato la sua grande sofferenza nel periodo che è seguito al suo matrimonio, in cui ha vissuto a stretto contatto con la Famiglia Reale facendo parte dei membri senior, cioè coloro che svolgono funzioni e prendono parte ad impegni istituzionali per conto della Corona.

Sofferenze che hanno portato all’addio di Meghan e Harry alla Regina e agli membri, per trasferirsi rapidamente negli Stati Uniti. La Markle, durante l’intervista, si è lasciata andare ad accuse molto gravi: mancato supporto e protezione dagli attacchi della stampa, che l’avrebbe portata anche al pensare al suicidio e, soprattutto, preoccupazione da parte di qualche membro dei Windsor per il colore della pelle che avrebbe avuto il piccolo Archie.

Le reazioni all’intervista sono state subito molto nette. Qualcuno si è schierato dalla parte della Monarchia Inglese, accusando Meghan di voler solo speculare su quanto successo. Altri, invece, hanno sostenuto la Markle, sottolineando quanto anche Lady Diana, madre di William e Harry, abbia sofferto a causa della vita a corte e del duro protocollo imposto da Buckingham Palace.

E, se la Regina ha mostrato grande diplomazia, tra coloro che si sono schierati al fianco di Meghan, c’è una voce che spicca: quella di Beyoncé. La pop star, attraverso al suo sito, si è lasciata andare a bellissime parole dedicate alla Markle, che ha incontrato per la prima volta nel 2019 alla prima del film Disney Il Re Leone.

Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti rafforzati e ispirati da te.

Beyoncé, così, ha dimostrato di apprezzare la forza trovata da Meghan Markle di parlare del suo malessere, della sua fragilità e delle sue debolezze. Una tenacia e una determinazione che, afferma la cantante, è d’ispirazione per molte persone.

Dopo la presa di posizione di Beyoncé, altre star di fama mondiale romperanno il silenzio per schierarsi dalla parte dei Duchi di Sussex?