Meghan Markle, il bellissimo gesto in occasione della festa della mamma

editato in: da

Vax Live, Meghan in rosso è stupenda: il vestito-camicia col pancione

Proprio mentre gli occhi di tutto il mondo erano puntati su di lei, grazie al videomessaggio con il quale ha partecipato al Vax Live, Meghan Markle ha celebrato una festa della mamma all’insegna della solidarietà. Lei e suo marito Harry hanno infatti compiuto un gesto bellissimo, in occasione dell’annuale ricorrenza che vuole rendere omaggio a tutte le donne che hanno avuto un figlio – o che sono in dolce attesa.

Attraverso la loro Fondazione Archewell, che sostiene vari progetti di beneficenza, Meghan e Harry hanno effettuato una cospicua donazione a Harvest Home, un ente a favore delle donne incinte senza fissa dimora. L’associazione, pubblicando un messaggio di ringraziamento su Instagram, ha reso noto l’impegno dei Duchi di Sussex rivelando come il loro gesto benefico contribuisca a fornire pannolini, prodotti per la pulizia e altri articoli essenziali affinché le mamme e i bambini accolti sotto la sua ala protettrice possano essere veramente celebrati tutto l’anno, e non solo nel giorno in cui cade la festa della mamma.

La sorpresa, per Harvest Home, è stata doppia: oltre alla donazione, Meghan Markle ha inviato all’ente un messaggio scritto di suo pugno. “Come mamma e donna in dolce attesa, apprezzo profondamente il significato del sostegno della comunità, di risorse per una gravidanza sicura e accessibile e di una guida affidabile in un contesto educativo” – si legge nella lettera della Duchessa di Sussex – “Questi ingredienti sono essenziali non solo per la nostra salute fisica, ma anche per il nostro benessere mentale, e mi complimento con voi per essere alla guida di una comunità caritatevole che vive questi valori”.

E ancora: “Grazie per tutto quello che fate per le donne e le mamme che sono state allontanate da ogni altro luogo, non per colpa loro. Quando consideriamo quanto si senta vulnerabile una mamma durante il delicato periodo della gravidanza, abbiamo una prospettiva su quanto possa essere particolarmente difficile per le donne incinte di colore e per quelle che provengono da comunità con risorse insufficienti. Spero vogliate accettare un’offerta di sostegno per aiutare ulteriormente le residenti di Harvest Home”.

Il bellissimo gesto di Meghan e Harry arriva in un momento molto particolare della loro vita. Più di un anno fa si sono trasferiti negli Stati Uniti per iniziare un nuovo capitolo lontano dalla Royal Family, rinunciando ai loro doveri reali. E, mentre il loro primogenito Archie ha da poco compiuto due anni, sono in attesa di una femminuccia che dovrebbe nascere all’inizio dell’estate. Solo pochi giorni fa, Harry ha aperto l’attesissimo evento Vax Live e sua moglie Meghan è intervenuta con un videomessaggio parlando proprio della piccola in arrivo, mostrando la sua grande emozione.