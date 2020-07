Meghan Markle beffata, il titolo che imbarazza il Palazzo

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

La questione del titolo nobiliare di Harry e Meghan Markle, da sempre delicata, è diventata materia di imbarazzo nel momento in cui Sua Altezza, la Duchessa è diventata Dottoressa, la Duchessa. Un “errore amministrativo” avvenuto durante il processo di chiusura della Sussex Royal Foundation, hanno dichiarato i responsabili del pasticcio.

Da quando hanno lasciato la Famiglia Reale, Harry e Meghan Markle hanno scelto di non essere più chiamati “Altezza Reale“. La questione è stata esaminata a lungo da Buckingham Palace che ha accettato la decisione della coppia. Ma sebbene siano ancora Duchi del Sussex, la Sovrana ha vietato loro di usare il titolo “Royal Sussex”, soprattutto a fini commerciali.

La difficoltà di trovare la giusta formula con cui indicare Harry e in particolare Meghan ha portato a quell’errore comparso sul sito ufficiale Companies House dove la Markle è diventata “Dottoressa, Duchessa Meghan Markle”. Una svista che ha creato disagio a Corte, anche in considerazione delle accuse che la moglie di Harry ha rivolto alla Famiglia Reale, nei documenti depositati in tribunale per la causa contro il trattamento subito dai media inglesi. Insomma, quello che è apparentemente un semplice errore di titolo potrebbe diventare un caso diplomatico.

Per questo la Companies House, registro delle società del Regno Unito, si è affrettata a giustificarsi ufficialmente adducendo a “un errore di archiviazione” e un portavoce ha dichiarato: “Stiamo esaminando la questione”.

Lo sbaglio ha portato scompiglio a Palazzo. Anche se fin da subito è stato chiaro che si trattava di una svista, si potrebbe dire di un refuso, la gaffe non è passata inosservata tra i collaboratori della Famiglia Reale. Qualcuno incredulo ha dichiarato di aver controllato più volte quel titolo strano comparso accanto al nome di Meghan. “La Duchessa è stata chiamata in modi diversi ma mai “Dottoressa”.

L’imbarazzante gaffe sembra l’ennesima beffa nei confronti di Harry e Meghan la cui vita da privati cittadini sembra faticare a decollare. Anche la nuova associazione, l’Archewell, sta incontrando molte difficoltà, a cominciare dal fatto che la domanda per depositare il marchio è stata respinta.