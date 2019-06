Meghan Markle batte Kate Middleton: spesi 55 milioni per le sue nozze

editato in: da

Meghan Markle batte ancora Kate Middleton e questa volta il terreno della contesa sono le spese, decisamente esose, delle duchesse.

Il noto sito therichest.com infatti ha deciso di porre sotto la lente d’ingrandimento la cifra spesa da numerosi vip in occasione delle nozze. Il risultato? Meghan supera tutti, persino Kim Kardashian e George Clooney.

Il 19 maggio 2018, Harry e Meghan si sono giurati amore eterno nella cappella di St George, nel maestoso castello di Windsor. Una cerimonia romantica, ma soprattutto costosa, che ha tenuto milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo.

Pochi però sanno che quelle nozze sono state fra le più care della storia. Tutta “colpa” del banchetto per gli invitati, venuto a costare 700 mila dollari, delle imponenti misure di sicurezza e dell’abito da sposa di Givenchy che valeva 450 mila dollari. Il totale? Ben 55 milioni di dollari.

Molto più morigerata Kate Middleton, che il 29 aprile del 2011 ha sposato William nell’Abbazia di Westminster. Il suo abito bianco di Alexander McQueen, con un lungo strascico e pizzo, costava 434 mila dollari, mentre i fiori che adornavano la chiesa e le strada erano costati ben 800 mila dollari. Nonostante ciò le nozze della duchessa di Cambridge sono costate molto meno di quella della rivale, circa 34 milioni di dollari.

Numeri esorbitanti di fronte ai quali le spese folli di vip e divi di Hollywood sembrano nulla. Nel 2014, ad esempio, George Clooney spese 4,6 milioni di dollari per sposare a Venezia Amal Alamuddin, fasciata in uno splendido abito di Oscar de La Renta, fra location esclusive e ricevimento di lusso. Qualche anno prima fu la volta di Kim Kardashian, che per giurare amore eterno (ma le nozze finirono due mesi dopo) al campione Kris Humphries, spese 10 milioni di dollari.

Che Meghan Markle fosse una donna che non bada a spese era stato chiaro già dal suo Baby Shower, costato ben 100 mila euro e celebrato a New York. Mentre nelle due settimane di tour insieme a Harry in Australia, la duchessa di Sussex aveva investito nel suo guardaroba 150 mila euro.

Un atteggiamento molto diverso da Kate che, seguendo l’esempio della Regina Elisabetta, ha sempre puntato su uno stile di vita morigerato e lontano dal luccichio di Hollywood che, a quanto pare, attira ancora la bella Meghan.