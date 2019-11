Meghan Markle batte Kate Middleton: è lei la più influente

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: sfida di cappotti al Remembrance Day

Meghan Markle e Kate Middleton non potrebbero essere più diverse di così. Estremamente differenti nel portamento, nel carattere e nello stile, le due sono sempre più lontane. Tra liti, frecciatine, silenzi imbarazzanti e ripicche, le cognate reali continuano a dividere anche i loro fan, sempre pronti a schierarsi dalla parte di una o dell’altra.

Questa volta a cantare vittoria sono, però, i sostenitori di Meghan Markle. La duchessa di Sussex, infatti, è la celebrità più influente del mondo della moda del 2019. A stabilirlo il report Year in Fashion di Lyst, motore di ricerca utilizzato dagli appassionati di moda. Insomma, una volta analizzate 200 milioni di ricerche online, keyword utilizzate, menzioni sui social network, pagine visualizzate e metriche di vendita, non c’è dubbio: la Markle, questa volta, non ha rivali e batte Kate.

Meghan, inutile negarlo, riesce sempre ad indossare capi che valorizzano la sua bellezza e che piacciono ai suoi fan e non solo. Tutto ciò che mostra negli eventi, infatti, viene immediatamente cercato online, acquistato ed esaurito in poche ore. Un’influenza incredibile, che riesce a far salire le vendite anche del 216%.

Gli abiti della Markle che hanno riscosso maggior successo sono stati quelli indossati durante il Royal Tour in Africa con il principe Harry. Per l’occasione, la Duchessa aveva scelto capi semplici e, possibilmente, poco costosi che, poi, sono stati immediatamente ricercati online e acquistati. Basti pensare che l’abito indossato per incontrare l’arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la Pace, è andato sold out nel giro di 24 ore. Un’ulteriore vittoria, per Meghan, che questa volta batte la Middleton proprio su un suo cavallo di battaglia: gli abiti low cost.

Meghan Markle, quindi, svetta in testa alla classifica. La seguono altri personaggi famosi, tra cui Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Harry Styles Zendaya e Billie Eilish. Grande assente, appunto, Kate Middleton. Nonostante i suoi outfit vengano sempre elogiati, la duchessa di Cambridge non appare nella lista delle celebrità più influenti in fatto di moda. Questa piccola rivincita riuscirà a consolare la duchessa di Sussex che, in passato, ha rivelato di non sentirsi pienamente a proprio agio nelle vesti di membro della famiglia reale?