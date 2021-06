Meghan Markle batte Kate Middleton: è lei la più amata dai giovani

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Fin dal suo ingresso nella Royal Family britannica come fidanzata e poi moglie del Principe Harry, Meghan Markle ha diviso l’opinione pubblica. Da alcuni amatissima e da altri estremamente criticata, è sempre stata messa a paragone con Kate Middleton. Dallo scontro la Duchessa di Cambridge, moglie del futuro erede al trono William, è uscita vincitrice la maggior parte delle volte. Ora, però, per l’ex attrice arriva una soddisfacente rivincita.

I media inglesi sembrano tifare quasi tutti per Kate, tanto che in passato il Principe Harry si è sentito in dovere di intervenire, incrinando così i suoi rapporti con la stampa. Un astio che, almeno in parte, ha portato i Duchi di Sussex a prendere la drastica decisione di abbandonare la Famiglia Reale e Buckingham Palace per trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

Le recenti dichiarazioni rilasciate dalla coppia a Oprah Winfrey, poi, non hanno certo migliorato la situazione. Le parole e le accuse di Meghan e Harry, pronunciate proprio in un’intervista che ha fatto il giro del mondo nel periodo che ha preceduto la morte del Duca di Edimburgo, non sono piaciute ai più.

A quanto pare, però, i giovani britannici fanno ancora il tifo per il secondogenito del Principe Carlo e per sua moglie Meghan. A rivelarlo una ricerca condotta dall’ente benefico stem4, che ha voluto indagare sulle preferenze della Generazione Z. Le domande sono state rivolte a una platea di oltre mille ragazzi tra i 13 e i 25 anni.

E il risultato è forse una sorpresa. Come rivelato dal Daily Express, quando ad essere protagonista è la Generazione Z il risultato si ribalta: Meghan è più rispettata di Kate. Tuttavia entrambe devono vedersela con qualcuno che è molto più apprezzata di loro. Si tratta della Regina Elisabetta, che con la sua forza e il suo carisma rimane la Reale più amata.

Dopo la Sovrana, seguono in ordine per livello di apprezzamento: il Principe Harry, la Markle, Kate e il Principe William, che si piazza all’ultimo posto tra i membri della sua famiglia. Il fondatore dell’ente ha infine sottolineato che non sono la ricchezza e la bellezza a far presa sui giovani, ma il coraggio, la resilienza e la compassione per gli altri e per la natura. Che sia stato proprio lo spirito romantico e ribelle dei Duchi di Sussex a conquistare la Generazione Z?