Meghan inizia la sua battaglia legale e assume l’avvocato di Diana

Ha appena avuto inizio la battaglia legale di Meghan Markle contro alcuni tabloid britannici, e per farsi rappresentare in tribunale la Duchessa ha compiuto una scelta decisamente particolare. A seguirla in questo percorso è la squadra legale dell’avvocato David Sherborne, un esperto in cause che coinvolgono i media.

La notizia, riportata da varie fonti inglesi, sorprende più che altro con riguardo al passato del legale: è stato infatti colui che ha lavorato per Lady Diana. Questo non è altro che l’ennesimo dettaglio che accomuna Meghan alla mamma del Principe Harry, ma è comunque una scelta piuttosto valida. David Sherborne ha infatti un lungo curriculum e ha già rappresentato moltissime personalità dello spettacolo come Paul McCartney, Kate Winslet, Elton John e le Spice Girls.

Meghan e Harry hanno deciso di fare causa agli editori che hanno permesso la pubblicazione, su alcuni tabloid inglesi, di una lettera privata che la Duchessa di Sussex aveva indirizzato a suo padre Thomas, nel periodo del suo Royal Wedding del 2018. In particolare, la missiva sarebbe stata condivisa per danneggiare la reputazione della Markle, facendo un uso improprio delle sue informazioni personali e violando i copyright.

Scavando in un passato non molto lontano, riaffiorano sicuramente alla memoria i dettagli della lunga querelle tra Meghan e suo padre. La lettera pubblicata in violazione della privacy della Duchessa non ha fatto altro che contribuire ai rumors sulla sua persona, in un momento così difficile. Non sorprende dunque la volontà della Markle di adire le vie legali. All’udienza preliminare, che si è tenuta qualche giorno fa in maniera virtuale, l’avvocato David Sherborne ha dato il via alla battaglia legale che porterà alla conclusione questa vicenda.

Nel frattempo, arrivano nuove indiscrezioni stupefacenti su Meghan e Harry. A quanto pare, i due avrebbero già redatto una biografia che prometterebbe di rivelare i segreti della loro vita all’interno della Famiglia Reale, portando scompiglio a Buckingham Palace. D’altro canto, alcune fonti americane rivelano che il Duca e la Duchessa di Sussex sarebbero a rischio di finire sul lastrico a causa delle spese eccessive, tanto che il Principe avrebbe già intaccato il fondo fiduciario lasciatogli da sua madre. Naturalmente sono solo voci di corridoio, che però suscitano molte perplessità nei sudditi.