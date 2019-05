Meghan Markle, avvistata ambulanza. Ma il Palazzo smentisce la nascita di Baby Sussex

editato in: da

Meghan Markle e Kate Middleton, look premaman a confronto

Meghan Markle è prossima al parto: sarebbe stata avvistata un’ambulanza privata con auto della polizia di scorta nei pressi del Castello di Windsor.

L’indiscrezione circola in Rete e in molti hanno pensato che la Duchessa del Sussex fosse in travaglio e che il mezzo di soccorso sia stato chiamato per trasportarla in ospedale. Naturalmente non ci sono conferme ufficiali o prove concrete del fatto.

Al contrario, Buckingham Palace è intervenuto con un comunicato per smentire che Harry e Meghan siano già diventati genitori. Nessun parto segreto né travaglio in corso, dunque. Anche se i Duchi hanno deciso di non mostrare il bebè subito dopo la nascita, le procedure di comunicazione del lieto evento seguiranno il corso tradizionale. Dunque, verrà ufficialmente annunciata da Palazzo la venuta al mondo di Baby Sussex. Proprio come è avvenuto recentemente per i tre figli di William e Kate Middleton, George, Charlotte e Louis.

Le voci che Meg avesse già partorito si inseguono da giorni, alimentate dalle speculazioni legate al viaggio di Harry nei Paesi Bassi tra il 7 e l’8 maggio. L’impegno del Duca che lo porterà lontano dalla moglie in un momento così delicato ha dato vita ai rumors sulla avvenuta nascita del bebè. Invece, semplicemente gli impegni di Corte hanno la precedenza sugli eventi privati. Dunque, Harry potrebbe non essere presente al lieto evento, nonostante sia il primo figlio.