Meghan Markle, l’avvertimento di Kate Middleton che non ha ascoltato

Nelle ultime settimane, le dichiarazioni di Meghan Markle sulle difficoltà nella gestione della pressione della stampa hanno fatto il giro del mondo. A quanto sembra, dopo che la Duchessa di Sussex ha aperto il suo cuore durante la presentazione del documentario Harry & Meghan: an African Journey, occasione che l’ha vista esternare la sua vulnerabilità, Kate Middleton le avrebbe fatto presente che ogni membro della famiglia reale inglese subisce la pressione della stampa e che è necessario andare avanti, imparare dai propri errori e superare tutto.

Si tratta di un avvertimento che arriva da una persona che conosce bene cosa voglia dire essere al centro dell’attenzione dei media. Per rendersene conto basta citare il soprannome “Waity Katie”, ironico nomignolo affibiato dai giornalisti britannici alla Duchessa di Cambridge nel corso dei suoi lunghi anni di fidanzamento con il terzo in successione al trono d’Inghilterra.

Durante gli oltre quindici anni di rapporto ufficiale con William, Kate è stata anche definita pigra per la scelta di abbandonare il lavoro presso la società di fornitura dei genitori con lo scopo di prepararsi alla vita di futura regina.

Come rivelato dal corrispondente reale Phil Dampier, Kate sarebbe seriamente intenzionata ad aiutare Meghan ed Harry ad affrontare il momento difficile che stanno attraversando. Secondo l’autorevole fonte, Kate starebbe puntando soprattutto a ricucire la frattura tra il Duca di Sussex e suo fratello.

Dampier ha sottolineato anche che, tra gli obiettivi di Kate, c’è il fatto di evitare che Meghan ed Harry lascino il Regno Unito e si trasferiscano all’estero. Come ricordato sempre da Dampier, se la cosa si verificasse Kate e William rimarrebbero devastati.

Si tratta di informazioni che riportano in alto le speranze di chi non ha mai smesso di puntare sull’unione tra i due figli di Lady D. Dopotutto anche Harry ha respinto i rumors in merito a una vera e propria frattura, affermando, nel corso del documentario, che lui è il fratello sono “su percorsi diversi”, che si vedono meno rispetto a un tempo per via dei rispettivi impegni ma che ci saranno sempre l’uno per l’altro.

Di certo c’è che ora il Duca di Sussex è molto preso dall’impegno umanitario, dal ruolo di padre e da quello di marito. Proprio per vivere al meglio gli ultimi due, ossia gli aspetti riguardanti il lato privato della sua figura, nelle prossime settimana volerà negli USA con Meghan e il piccolo Archie. I Duchi si godranno una pausa di sei settimane durante la quale passeranno del tempo assieme a Doria Ragland, madre di Meghan Markle.