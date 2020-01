“Meghan Markle aveva pianificato la fuga”: la prova che la inchioda

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Meghan Markle aveva pianificato la sua fuga sin dalle nozze con Harry. A svelarlo è il Daily Mail che mostra anche le prove di queste accuse che inchioderebbero la duchessa di Sussex. Mentre Kate Middleton, William e la Regina faticano ancora a riprendersi dalla scelta della coppia di lasciare la Corona, la star di Suits sta iniziando la sua nuova vita lontano da Londra.

Il summit di Sandringham ha regalato a Harry e Meghan la libertà e presto la Markle, contravvenendo agli accordi presi con la Sovrana, potrebbe rilasciare la sua prima intervista televisiva. Nel frattempo si è trasferita in Canada dove ha vissuto per diversi anni durante le riprese di Suits, la serie tv che le ha regalato il successo.

Nelle prime foto diffuse dai media, la moglie di Harry appare sorridente, ma soprattutto indossa i suoi vecchi abiti. Un dettaglio che, secondo il Daily Mail, indicherebbe il piano di Meghan. Prima del matrimonio e del trasferimento in Inghilterra infatti l’attrice aveva scelto di non vendere i suoi mobili e il suo guardaroba, ma aveva conservato tutto in un magazzino di Toronto.

“Si è fatta spedire da Toronto a Vancouver tutti i suoi effetti personali – ha confermato un insider al tabloid -, compreso il guardaroba, che aveva lasciato due anni e mezzo fa. Sposare Harry è sempre stato il suo piano B – ha aggiunto la fonte, affermando che il suo obiettivo era quello di tornare in Nord America -. Meghan ha sempre programmato il suo ritorno in Nord America dato che, fin dall’inizio, ha cercato una dimora perfetta per la sua vita sul suolo canadese”

A confermare questa ipotesi anche Thomas Markle, il padre della duchessa, che l’ha accusata di sfruttare Harry e di averlo fatto, in passato, anche con il primo marito Trevor Engelson: “È tipico di Meghan, è il trattamento che riserva a tutti gli uomini della sua vita, da suo padre ai suoi amori – ha detto -. Non sono persone, ma gradini verso la fama e giunta al gradino successivo se li lascia alle spalle senza rimorsi. Ecco perché adesso non le serve più la Famiglia reale. Ha ottenuto quel che voleva: soldi, fama e il titolo di Duchessa. Per lei ora è tempo di passare ad altro. Avrei tanto voluto avvertire Harry che, sposandola, rischiava di fare la stessa fine di Trevor, ma non ce l’ha mai fatto conoscere”.