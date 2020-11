Meghan Markle assume personale: vuole salvare la sua immagine

editato in: da

Meghan Markle assume personale per salvare la sua immagine e quella di Harry. Dopo l’addio alla Royal Family e il rifiuto di tornare a Londra, i Sussex avrebbero elaborato un piano per ritrovare il legame perduto con i fan. La Megxit infatti ha causato un pesante calo di popolarità della coppia: nei sondaggi a vincere sono sempre William e Kate Middleton, impeccabili e fedeli alla Regina.

Secondo quanto svelato da Roberta Fiorito e Rachel Bowie, esperte della famiglia reale, Meghan e Harry avrebbero assunto nuove figure per curare la loro immagine. La coppia starebbe creando negli Stati Uniti uno staff per agire sui media e migliorare la visione che il mondo ha di loro. “Il Team Sussex ha fatto un paio di assunzioni chiave – hanno spiegato -. Christine Shermer, ex capo delle comunicazioni per Pinterest ed ex responsabile delle comunicazioni aziendali per Apple, sarà il capo delle comunicazioni del Duca e della Duchessa di Sussex. Un’altra assunzione è quella di Toya Holness, che sarà la loro nuova addetta stampa. Hanno anche James Holt nel Regno Unito”.

Il team di comunicazione sarebbe pronto a rivoluzionare l’immagine di Meghan Markle ed Harry dopo il calo di popolarità. D’altronde gli inglesi non hanno mai perdonato la scelta del principe di lasciare la Royal Family dopo le nozze con Meghan. A pesare sono state poi le decisioni dei Sussex, ormai di casa in America. Harry infatti non è tornato a Londra (sembra per volere della Markle), nemmeno quando suo fratello William e il padre Carlo sono risultati positivi al Coronavirus.

Nonostante sia poco popolare e piuttosto criticata, Meghan è decisa ad andare avanti per la sua strada e a raccontare la sua verità sull’addio alla Corona. Accanto a sè per aiutarla ora avrà anche un potentissimo team di comunicazione, pronto a crearle una nuova immagine. Nel frattempo la spaccatura all’interno della famiglia reale continua a essere insanabile. A preoccupare la Regina è soprattutto la distanza incolmabile fra Harry e William che si sono trasformati da fratelli inseparabili dopo la morte di Lady Diana a nemici divisi dall’Oceano e dall’astio delle loro mogli.