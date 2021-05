Meghan Markle, Archie fa 2 anni. Gli auguri della Regina e Kate che non l’hanno più visto

editato in: da

Meghan Markle, Archie compie due anni

Archie, il primo figlio di Meghan Markle e Harry, compie due anni: è nato infatti il 6 maggio 2019. Nonostante i dissapori, la Regina, Carlo, Kate Middleton e William hanno condiviso sui loro profili social ufficiali gli auguri per il nipote che non vedono da 18 mesi.

Nel 2020 Harry e Meghan Markle per celebrare il primo compleanno di Archie avevano pubblicato un video del loro bambino che guardava un libro insieme alla mamma. Immagini tenerissime di vita privata dove Meg era una dolce e semplice mamma che si mostrava in shorts, dopo aver dismesso i panni da Duchessa.

Nei mesi successivi è successo quello che è successo. La Megxit era solo l’inizio, non la fine, delle tensioni all’interno della Famiglia Reale. Harry e Meghan si sono allontanati sempre più dai Windsor e la loro intervista a Oprah Winfrey ha posto fine a ogni possibilità di riconciliazione, anche se pare il Principe si sia pentito di quello che ha fatto.

Ma per Archie, la Regina Elisabetta, Carlo, William e Kate sono disposti a dimenticare i dissapori coi Sussex e hanno voluto fare gli auguri al nipote che non vedono da oltre un anno. In pratica da oltre la metà della sua vita. Infatti, quando nel gennaio 2020 Harry e Meghan fecero ritorno a Londra, lasciarono il figlioletto in Canada dove si erano trasferiti per qualche mese prima del divorzio definitivo da Buckingham Palace. Poi più nulla. Archie è andato a vivere coi genitori a Los Angeles e non ha più avuto alcun contatto diretto con la famiglia paterna, anche se sembra che si veda in videochiamata coi cuginetti, George, Charlotte e Louis.

Non avendo a disposizione nuove foto ufficiali, la Regina ha quindi festeggiato il bisnipote condividendo la primissima immagine di Archie, quando a pochi giorni dal parto, Harry e Meghan l’hanno presentato al mondo.

Mentre nonno Carlo e gli zii William e Kate hanno pubblicato su Instagram le foto del battesimo di Archie, l’ultima occasione che hanno condivisa col piccolo. La penuria di foto per altro ha costretto a riciclare le stesse immagini utilizzate lo scorso anno per fare gli auguri al nipote.

Se la Famiglia Reale ha avuto modo di conoscere Archie di persona, perché è nato a Londra, difficilmente riusciranno a incontrare la secondogenita di Harry e Meghan. Secondo indiscrezioni, Lady Markle avrebbe già partorito in anticipo e questo giustificherebbe l’assenza (per il momento) di foto nuove di Archie. Ma sono solo voci non confermate.