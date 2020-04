Meghan Markle, suo figlio Archie adora vivere in California

editato in: da

Meghan e Harry, addio alla Royal Family: le reazioni nel mondo

Come ben sappiamo, la vita di Meghan Markle è drasticamente cambiata da qualche mese a questa parte. L’ex Sussex Royal ha preso sotto braccio il marito Harry e il figlio Archie e si è spostata dal Canada a Los Angeles, in California. E, secondo fonti vicine alla famiglia, non starebbero mancando i vantaggi di questo trasferimento (pare) definitivo.

In particolare, sembra che i maggiori benefici li stia traendo il piccolo Archie. Il bambino, come già affermato in passato dai suoi genitori, è molto vivace e adora stare all’aria aperta e la casa di Los Angeles sarebbe l’ideale per lui, dato che si tratta di un vero e proprio complesso con ampie terrazze e grandi giardini.

Stando a quanto riportato dalla rivista People, il figlio di Meghan e Harry è un “bimbo felice, giocoso e sereno. Non sta risentendo né dei trasferimenti né dell’attuale momento di emergenza”. Ad affermarlo sono delle fonti vicinissime all’ex coppia reale.

Ma non è tutto qui. Le fonti hanno dichiarato alla rivista statunitense che la situazione in casa è piuttosto serena. La famiglia starebbe vivendo un momento particolarmente intenso, riscoprendosi tra le mura della nuova abitazione e accompagnando Archie in una nuova “avventura”:

Meghan e Harry stanno bene. Come tutti, si stanno adattando al distanziamento sociale. Cercano di essere cauti e di stare vicini, ma al sicuro. In più, è un momento particolare: Archie sta attraversando la fase della dentizione. Ciononostante, è molto felice di godersi il sole della California.

Dunque, sebbene circolino delle voci (piuttosto insistenti) riguardanti il crescendo di capricci di Meghan, che avrebbero portato Harry allo stremo, pare che la situazione in casa Windsor-Markle sia più calma di quanto si possa sospettare. E che il centro del mondo di Meghan e Harry, al momento, sia proprio il piccolo Archie:

Archie è la priorità. Harry e Meghan pensano che sia fondamentale prendersi cura di lui e mettere la famiglia al primo posto. Archie e Harry si divertono così tanto insieme. E Meghan è una mamma fantastica. Stanno cercando di vivere la loro vita come dei genitori normali.

Vita di famiglia a parte, questo è un periodo delicato per Meghan e Harry: hanno recentemente salutato i follower del loro account Sussex Royal, marchio che non possono più usare per scelta della Regina Elisabetta, e hanno abbandonato ufficialmente le vesti da reali. Come procederà la loro nuova vita?