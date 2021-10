Meghan Markle appare radiosa su YouTube e sfoggia l’orologio di Lady Diana

Meghan Markle a New York, look stratosferici per oltre 78mila euro

Meghan Markle ci ha regalato un’altra apparizione pubblica, questa volta su YouTube. L’occasione? La lettura del suo libro per bambini, intitolato The Bench – il suo primo progetto editoriale se si eccettua la biografia bomba sulla sua fuga da Palazzo assieme ad Harry. Nel video, la Duchessa di Sussex appare bellissima e sfoggia un sorriso radioso. E non solo: tra i suoi gioielli ne spicca uno davvero particolare.

Meghan Markle, l’orologio di Lady Diana

La lettura è avvenuta nel giardino della lussuosa villa che Meghan e Harry hanno acquistato a Montecito, in California, dove le temperature sono ancora molto calde: la Markle ha per questo deciso di indossare un look semplice e allo stesso tempo d’effetto, scegliendo tra i suoi capi preferiti presenti nel suo guardaroba. Una deliziosa camicia azzurra dallo stile molto casual, con le maniche arrotolate e leggermente sbottonata sul davanti, e un paio di blue jeans completano l’outfit della Duchessa di Sussex, che però ha tutt’altro che preferito adottare un basso profilo.

Lo dimostrano i gioielli che ha sfoggiato, il cui valore totale si aggirerebbe a quasi 450mila dollari – secondo le stime di alcuni esperti. Spicca, tra gli altri, il bellissimo anello di fidanzamento che Harry le ha regalato nel 2017, il quale include un pregiatissimo diamante proveniente dal Botswana e due pietre più piccole appartenenti alla collezione di Lady Diana. Decisamente più misteriose sono invece le origini dell’altro gioiello indossato sulla mano destra, un anello realizzato da Lorraine Schwartz di cui in passato si è molto discusso.

Un altro omaggio a Lady D. è il suo splendido orologio di cui Harry ha fatto dono a Meghan: è un Cartier Tank lussuosissimo ed elegante, che la Duchessa ama molto indossare. Ad accompagnarlo, al suo polso, anche un bracciale Cartier Love – si pensa che sia anch’esso un regalo di quello che all’epoca era il suo fidanzato, risalente agli albori del loro amore – e un braccialetto d’oro più delicato, disegnato da Jennifer Meyer. Insomma, ancora una volta nel suo look non manca un ricordo alla Principessa Diana, proprio come anche Kate Middleton è solita fare (quasi fosse una sfida).

Meghan Markle, il libro per bambini

Su YouTube, la Duchessa di Sussex ha voluto leggere qualche pagina del suo libro per bambini intitolato The Bench. Meghan, da poco mamma bis, ha affrontato in questo piccolo volumetto un tema per lei molto importante: racconta infatti il bellissimo legame tra padre e figlio visto dai suoi occhi di madre, un’ispirazione che ha vissuto sulla sua pelle con la nascita del primogenito Archie – e poi di nuovo con l’arrivo di Lilibet.

Il libro era nato come una breve poesia che la Markle aveva scritto in occasione della festa del papà per suo marito, e che poi ha deciso di trasformare in una vera e propria storia. Edita lo scorso giugno, Meghan l’aveva letta in anteprima ai bimbi di una scuola elementare di New York, un’occasione per lei davvero molto speciale.