Meghan Markle, anniversario di nozze sottotono: l’indifferenza di Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Meghan Markle e Harry festeggiano il secondo anniversario di nozze. Era il 19 maggio 2018 quando sono convolati a nozze al Castello di Windsor. Allora nessuno avrebbe immaginato che i Sussex avrebbero lasciato la Famiglia Reale.

Con molta probabilità la Regina Elisabetta, Kate Middleton e William, Carlo e Camilla chiameranno la coppia in video-chat per gli auguri, come già è accaduto per i compleanni dei Royal Baby.

Harry e Meghan, come è noto, si trovano a Los Angeles dove hanno comprato una villa super lusso da 18 milioni, anche se pagheranno l’affitto di Frogmore Cottage che resta la loro residenza ufficiale in Gran Bretagna.

Il secondo anniversario dei Sussex sta trascorrendo sottotono, per due motivi principali. Harry e Meghan hanno scelto di ritirarsi a vita privata e in questo momento in cui stanno lavorando alla loro nuova fondazione, i riflettori su di loro sono spenti. Non hanno più nemmeno un loro profilo social dove poter condividere foto celebrative.

In secondo luogo, perché essendo ormai separati dalla Corte, la stessa Famiglia Reale appare più distante e fredda. Stupisce il ritardo con cui ad esempio Kate Middleton e William reagiscono alla augusta data che pare vogliano passare sotto silenzio, come del resto Carlo, impegnati in questioni più pressanti, come la salute mentale.

Ai Sussex non sono però mancati omaggi importanti. A cominciare dalla migliore amica di Meghan, Jessica Mulroney, che ha avuto un ruolo centrale durante la preparazione del Royal Wedding.

Come riporta Hello! la stilista canadese ha deciso di lanciare nel giorno dell’anniversario di nozze di Harry e Meghan, la sua nuova linea sposa. In realtà si tratta di capi di abbigliamento da indossare prima del fatidico sì che contengono un messaggio per esprimere il proprio amore. Ma la prima a congratularsi con la coppia è la pastry chef, che ha realizzato la torta nuziale, con un messaggio su Instagram.