Meghan, un’amica rivela la premonizione prima delle nozze con Harry

Futura principessa avvisata, futura principessa salvata. Sempre che la futura principessa ascolti i consigli di chi le è accanto. Cosa che, sicuramente, non ha fatto Meghan Markle.

A rivelarlo in esclusiva al Daily Mail è una persona molto vicina all’ex protagonista di Suits: la sua ex agente, nonché amica e confidente Gina Nelthorpe-Cowne.

Gina, che è britannica, conoscendo l’aggressività dei media del suo paese nei confronti dei membri della royal family rivela, infatti, di aver provato a mettere in guardia l’amica sulla futura difficoltà che avrebbe trovato stando continuamente sotto i riflettori, in quanto moglie del principe Harry. Parole che, a oggi, hanno un che di profetico, se è vero che la pressione dei media su Meghan, costantemente al centro di polemiche, è arrivata ormai a livelli insostenibili e lo stesso Harry è stato costretto a prendere pubblicamente le difese della moglie e a invitare l’instancabile stampa gossippara inglese, a darle un po’ di tregua.

Eppure, come sarebbe andata a finire, era prevedibile già prima del royal wedding che ha reso Meghan duchessa del Sussex e nuovo membro della Royal Family.

L’ammonimento di Gina all’amica era stato diretto e chiaro, come ha raccontato lei stessa al Mail:

Prima del matrimonio, ho parlato con Meghan dei media britannici, ed era chiaro che lei non aveva idea del guaio in cui si stava cacciando. Era ingenua. Lo penso ancora adesso.

Gina Nelthorpe-Cowne, 54 anni, è stata praticamente la testimone del primo appuntamento di Meghan con Harry.

L’agente ha raccontato infatti che, quel giorno, aveva pranzato con l’attrice che proprio in quell’occasione le confidò che di lì a poco si sarebbe incontrata con il suo futuro marito:

‘Stasera vado ad un appuntamento … con il principe Harry!” mi ha detto, ma l’ha sussurrato così piano che ho dovuto chiederle di ripeterlo. Non riuscivo a credere a quello che stavo ascoltando, ma penso che anche lei ci credesse a malapena.

Quando tempo dopo, l’amica Gina si è accorta che le cose tra Meghan e Harry ormai stavano diventando serie, ha voluto mettere in guardia l’amica, con delle parole che oggi suonano come una vera e propria premonizione:

Un giorno stavamo pranzando sullo Strand a Londra ed era ovvio che la storia con Harry stava diventando molto seria,-racconta la ex agente di Meghan Markle.- Allora le ho detto,’ Questa è una cosa molto seria, non solo per la tua relazione. Questa storia potrebbe essere la fine della tua vita normale, la fine della tua privacy”. Meghan però non ha voluto ascoltare oltre gli ammonimenti dell’amica. “Meghan ha alzato la mano e mi ha detto: ‘Stop. Non voglio sentire nessuna negatività. Questo è un momento felice per noi.’

Gina non frequenta più Meghan dall’ottobre del 2017, quando anche i loro rapporti di lavoro sono terminati, una settimana dopo l’annuncio ufficiale del fidanzamento con Harry. Eppure, anni dopo, Meghan non ha dimenticato le parole dell’amica Gina e nel documentario girato durante il recente viaggio dei Sussex in Africa, ha raccontato davanti alle telecamere:

Quando ho incontrato per la prima volta il mio attuale marito, i miei amici erano davvero felici per me, perché mi vedevano finalmente davvero felice. Ma alcuni dei miei amici inglesi mi hanno detto subito: ‘I tabloid britannici ti distruggeranno la vita.’

La duchessa di Sussex ha aggiunto di aver “ingenuamente” risposto: “Di cosa stai parlando? Non ha alcun senso.” Oggi Meghan, purtroppo, conosce il valore della premonizione di Gina, vivendo ogni giorno sulla sua pelle il peso della pressione mediatica e cercando di diventare sempre meno ingenua nei rapporti con i terribili tabloid.