Meghan Markle, le accuse della sorella: “È una persona crudele&...

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Non c’è pace per Meghan Markle che, ancora una volta, è finita nel mirino della sorellastra Samantha che l’ha accusata di essere una persona crudele e senza cuore. La donna, ospite del programma GB News di Dan Wootton, è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con la moglie di Harry con cui i rapporti si sono interrotti da tempo.

Nel corso dell’intervista Dan Wootton ha chiesto a Samantha se provasse ancora affetto per Meghan, dopo il suo repentino allontanamento avvenuto in coincidenza con l’incontro con Harry e il suo ingresso nella famiglia reale. Come è noto la Markle non invitò al suo matrimonio i fratellastri Samantha e Thomas, mentre a pochissimi giorni dalle nozze decise di interrompere i rapporti anche con suo padre dopo che l’uomo aveva venduto alcune foto ai tabloid.

Nemmeno il malore del signor Markle riuscì a riappacificarla con la famiglia e da allora i Sussex iniziarono una lunga battaglia contro i tabloid inglesi. Di fronte alle domande del giornalista Samantha si è sciolta in lacrime. “È così difficile amare qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone – ha detto -. Specialmente pensando a nostro padre che ha avuto due attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele”.

Meghan ha da poco compiuto 40 anni, festeggiando con le sue più care amiche e lanciando un nuovo progetto. Per l’occasione la Markle ha pubblicato un video in cui appare sorridente e felice. Il giorno del suo compleanno non ha avuto nessun contatto con la famiglia con cui ormai i rapporti si sono interrotti.

“Non immaginavamo che sarebbe andata così – ha confessato Samantha -, soprattutto alla luce di tutto ciò che è successo e dopo una serie di attacchi alla famiglia reale britannica e alla nostra famiglia. È come se fossimo reduci da due anni di guerra. Sembrerebbe strano anche solo accostare il compleanno di Meghan a quella che sarebbe una normale, felice, festa di compleanno”. Secondo la sorellastra Meghan avrebbe finto dall’inizio con tutti, da Harry alla famiglia reale, con un solo obiettivo: fare i suoi interessi e raggiungere ciò che voleva. Accuse gravi che minano, ancora una volta, la reputazione della Markle, fra chi la sostiene e difende e chi è invece è convinto che sia solo una fredda calcolatrice.