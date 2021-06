Meghan Markle e le accuse alla Royal Family: svelato il piano segreto

editato in: da

Vax Live, Meghan in rosso è stupenda: il vestito-camicia col pancione

Meghan Markle aveva già progettato di lasciare la Royal Family? Secondo Phil Dampier la moglie di Harry avrebbe seguito un piano ben preciso, accusando la famiglia reale nel corso dell’intervista a Oprah Winfrey e cercando di giustificare così il suo addio alla Corte.

L’esperto della Royal Family e autore del libro Royally Suited: Harry and Meghan in their own words, ha rilasciato una lunga intervista al The Sun in cui ha svelato l’esistenza di un piano che sarebbe stato seguito da Meghan per riuscire a ottenere il titolo reale e a lasciare subito dopo il Palazzo. Secondo Dampier, la Markle avrebbe mentito, raccontando le insopportabili pressioni subite a Corte, le sue paure e la voglia di proteggere il figlio Archie. La Megxit infatti sarebbe stata decisa ancora prima delle nozze con Harry.

“Meghan Markle non voleva fare parte della Famiglia Reale e le accuse fatte nell’intervista con Oprah Winfrey sono solo delle scuse – ha spiegato -. Non credo che il suo cuore fosse davvero dentro. Personalmente penso che non abbia mai avuto intenzione di rimanere nella Famiglia Reale”.

Nella lunga intervista rilasciata a Oprah Winfrey, Meghan ha spiegato di essere stata molto male durante il suo periodo a Corte, cadendo in depressione a causa delle continue pressioni subite da parte della stampa e dai membri dello staff della Royal Family. Ad aiutarla ci sarebbe stato solo Harry, mentre gli altri componenti della famiglia, compresi Kate Middleton e William, sarebbero rimasti in silenzio mentre i tabloid diffondevano notizie false sul suo conto, facendola soffrire.

Phil Dampier è convinto non solo che questa versione dei fatti sia falsa, ma anche che Meghan abbia sempre recitato una parte. “Io non ci credo che non siano riusciti ad aiutare Meghan e non credo che sia stata fatta fuori dal razzismo – ha ribadito lo scrittore -. Quando guardi ad alcuni dei progetti in cui è stata coinvolta capisci che li stava pianificando già da un paio di anni. Temo che incolpare i membri della famiglia reale e i cortigiani per il modo in cui sono stati trattati sia solo una scusa per giustificare ciò che hanno fatto”.