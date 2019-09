Meghan Markle a Roma per il matrimonio dell’amica: fa di tutto per lei

editato in: da

Meghan Markle al matrimonio di Misha Nonoo

Meghan Markle e Harry sono volati a Roma per il matrimonio di Misha Nonoo, una delle migliori amiche della Duchessa.

Misha, stilista di fama mondiale, pronuncia il fatidico sì venerdì 20 settembre col petroliere Michael Hess nella Città eterna. Dopo il party pre-nuziale negli studi di Cinecittà, amati da Federico Fellini, il matrimonio viene celebrato in una location esclusiva del Giannicolo, a Villa Aurelia.

Nonostante Meghan e Harry debbano partire il 23 settembre per un tour di 10 giorni in Africa, non hanno esitato a partecipare alle nozze esclusive, lasciando a casa il piccolo Archie tutto solo. Come riporta l’Express, una fonte vicina alla coppia ha dichiarato che Lady Markle non se lo sarebbe perso per nulla al mondo. In effetti, la Duchessa del Sussex ha fatto un grande sacrificio per presenziare al giorno più importante per la sua amica Misha. D’altro canto, è stata proprio la stilista a organizzare il primo incontro tra Meghan e Harry.

Oltre a dover organizzare un viaggio impegnativo – quello in Sud Africa – con un neonato, ha dovuto ingoiare un grande rospo. Infatti la Nonoo ha invitato alle nozze anche Ivanka Trump, figlia del Presidente degli Stati Uniti, Donald, con il quale Meghan è in totale disaccordo. Quando il Tycoon e sua moglie Melania la scorsa estate sono andati a Londra in visita ufficiale, Lady Markle non si è fatta vedere. E Trump liquidò in due parole le critiche ricevute dalla Duchessa che lo aveva definito “misogino“.

Ora Meghan si trova gomito a gomito con la figlia del suo nemico. Speriamo che la sposa abbia avuto l’accortezza di farle sedere in tavoli lontani, altrimenti potrebbero volare scintille.

I Duchi del Sussex non sono gli unici invitati della Famiglia Reale. Infatti, ci sono anche le Principesse Eugenia e Beatrice di York, cugine di Harry. Oltre a star come Orlando Bloom e Katy Perry. Addirittura è attesa Rania di Giordania. Mentre Kate Middleton non figura nella lista degli ospiti.

Top secret l’outfit di Meghan Markle. Forse omaggerà la Nonoo indossando una sua creazione. Le due amiche per altro hanno lavorato assieme alla collezione di abiti creata dalla Duchessa a sostegno della charity che si occupa di donne in difficoltà sul piano lavorativo.

Harry e Meghan sono arrivati a Roma con un volo di linea, dopo le polemiche sui jet privati. Il Palazzo comunque non ha rilasciato dichiarazioni su questo viaggio, trattandosi di un impegno privato della coppia.