Meghan Markle vicina alle donne: investe in una startup tutta al femminile

Meghan Markle copia Kate Middleton con la camicia a fiocco

Meghan Markle in questi anni ha dimostrato di essere una donna coraggiosa e determinata, e adesso sembra aver trovato anche il modo per supportare le altre donne: oltre a raccontare le sue fragilità in prima persona e senza paura, ora è pronta a investire il proprio denaro a supporto delle idee di altre donne.

Il Daily Mail ha rivelato che la Duchessa del Sussex ha deciso di investire una consistente somma di denaro in una start-up Californiana. Il brand si chiama Clevr Blends ed è specializzata nel produrre il primo latte d’avena istantaneo.

La startup ha sede a Santa Barbara e a capo c’è una donna, Hannah Mendoza, che con il suo operato deve aver proprio attirato le attenzioni di Meghan. Clevr Blends è specializzata nella produzione di diversi tipi di latte in polvere e la Markle ha confermato l’investimento a Fortune, anche se rimane ancora segreta l’entità della somma.

Meghan Markle ha dichiarato alla rivista che l’investimento è “a sostegno di un’appassionata imprenditrice, che dà la priorità alla costruzione di una comunità accanto alla sua attività”, a conferma delle intenzioni nobili nel voler sostenere le donne che si impegnano per fare non solo bene a se stesse ma anche agli altri.

E la Duchessa del Sussex, che si prepara al primo Natale con Harry e Archie negli Stati Uniti (lontano dalla Famiglia Reale Britannica), sa anche come usare i media a suo vantaggio: per promuovere il marchio, ha ben pensato di coinvolgere una sua amica piuttosto celebre.

L’ex attrice di Hollywood deve aver ironicamente “rispolverato l’agenda” per trovare l’influencer adatta alla sponsorizzazione del brand: Meghan ha inviato alla conduttrice Oprah Winfrey un cesto pieno di prodotti Clevr Blends, che sono stati prontamente condivisi e mostrati attraverso i profili social di Oprah, che è molto più di un semplice personaggio televisivo, bensì è una delle donne più influenti d’America e vanta un pubblico di più di 19 milioni di follower solo su Instagram.

Con tutti questi impegni, il titolo nobiliare passa quasi in secondo piano: Meghan Markle si prepara così a diventare anche un’imprenditrice di successo, a supporto delle donne.