Meghan, Lilibet sempre più attaccata al papà: il momento magico di Harry

Meghan Markle a New York, look stratosferici per oltre 78mila euro

In ogni famiglia mamma e papà hanno dei ruoli ben definiti e i Sussex non fanno differenza. Anzi, pare proprio che ci sia una cosa sulla quale Harry sia imbattibile e abbia surclassato la moglie Meghan: la capacità di far addormentare Lilibet la sera. Una dote non comune, specie per un papà, ma che al Principe riesce particolarmente bene.

Harry e il rapporto speciale con Lilibet

A quattro mesi di distanza dalla nascita di Lilibet, Harry e Meghan hanno trovato un nuovo equilibrio familiare, fatto di giochi e momenti di intimità. Secondo quanto riportato da una fonte al magazine statunitense UsWeekly “Harry adora Lili e ama leggerle le storie della buonanotte e metterla a letto per la sera”.

Per papà e figlia si tratta ormai di un vero e proprio rituale, un momento tutto loro in cui il mondo si ferma per qualche istante. Pare anche che questa capacità di Harry superi anche quella di Meghan: “Ha un tocco davvero magico“, prosegue infatti l’insider.

La ritrovata serenità di Harry e Meghan

L’arrivo di un figlio spesso sconvolge certi equilibri della coppia e il secondo il più delle volte rappresenta per i genitori un vero e proprio tornado. Lo stesso è stato per i Duchi di Sussex, come lo stesso Harry ha confessato chiacchierando con Ed Sheeran al quale ha detto che riuscire a barcamenarsi con due bambini “è davvero un gioco di prestigio“.

Per lui e Meghan, però, tutto è diventato più semplice da quando hanno lasciato la Famiglia Reale e hanno potuto dedicarsi a loro e alle necessità dei figli. “Si sentono finalmente liberi“, dice chi sta loro vicino.

La vita da sogno lontano dalla Royal Family

Nonostante i rapporti con la Famiglia Reale siano ancora tesi, Harry e Meghan non hanno intenzione di rovinarsi questo momento idilliaco. “C’è così tanto amore e gratitudine che non potrebbero chiedere di più”, prosegue la fonte, che aggiunge: “Hanno così tante cose a cui pensare… Harry e Meghan hanno ottenuto un successo negli Stati Uniti che va molto oltre le loro aspettative e sono felicissimi di vivere a Montecito e di poter fare le loro cose. Sono determinati a crescere i loro bambini in un ambiente più normale e stabile possibile, fuori dai riflettori; cosa che sarebbe stata impossibile se fossero rimasti nella Famiglia Reale”.