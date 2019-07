Meghan in bianco al battesimo di Archie. Ma Kate è la più bella

editato in: da

Una cerimonia blindatissima, alla presenza di pochi familiari e amici strettissimi, ma che non poteva non essere in qualche modo condivisa con i tantissimi fan della Royal Family, che attendevano questo giorno per gioire del battesimo del piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, l’ultimo arrivato di casa reale.

Le prime foto del battesimo di Archie sono state pubblicate sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Sussex.

La prima è la classica foto ufficiale, intorno al piccolo Archie e ai suoi orgogliosi genitori, Harry e Meghan (sorridente in bianco), c’è tutta la famiglia reale: i nonni Carlo con la moglie Camilla, la madre di Meghan, Doria Ragland, le sorelle della principessa Diana: Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale. Ovviamente, ci sono anche i duchi di Cambridge: William e la moglie Kate che è di gran lunga la più radiosa della sala, perfetta in rosa e con i capelli tirati indietro a scoprire il viso, ruba la scena a mamma Meghan in un giorno per lei così importante.

La cerimonia del battesimo di Archie è stata blindatissima e i paparazzi a caccia di scoop, così come i tanti fan della royal family radunatisi in strada in attesa di vedere qualche membro della famiglia reale da vicino in un giorno così importante, sono rimasti delusi.

Le uniche informazioni trapelate sul battesimo di Archie sono che il bimbo è stato battezzato nella cappella privata del castello di Windsor in un servizio intimo officiato dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Il settimo in linea di successione degli eredi al trono d’Inghilterra è stato battezzato con acqua del fiume Giordano e la cerimonia è stata accompagnata dagli inni sacri cantati dal coro della cappella di San Giorgio.

Le uniche foto uscite invece, sono quelle rese pubbliche da Harry e Meghan sul loro account Instagram.

I duchi di Sussex tengono a sottolineare, nel loro messaggio sul social network, che anche baby Archie, come da tradizione, è stato battezzato indossando la replica che la regina Elisabetta ha commissionato nel 2004, della preziosa veste che la regina Vittoria fece realizzare per sua figlia nel 1841 e che, da allora, originale prima e replica poi, si tramanda a tutti i nuovi royal babies.

Sul loro profilo Instagram è stata pubblicata anche una seconda foto, più intima, che ha di certo accontentato di più i tanti fan dei duchi di Sussex. In uno scatto in bianco e nero del loro fotografo di fiducia, Chris Allerton, mamma Meghan tiene in braccio il piccolo e guarda con dolcezza il marito, mentre papà Harry sorride al bambino e cinge con un braccio la moglie e il piccolo in un giorno di grande felicità per la loro famiglia.