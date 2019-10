Meghan, il gesto contro il protocollo. E con Kate sempre più distanti

editato in: da

Non è un periodo particolarmente semplice, questo, per Meghan Markle. La moglie del principe Harry, nonostante la maternità che l’ha resa felice, deve affrontare numerose critiche da parte dei sostenitori di Kate Middleton e non solo. Gli attacchi, provenienti anche da alcuni tabloid sono stati numerosi.

Una situazione ormai insostenibile, che ha costretto lo stesso Harry ad intervenire direttamente per placare gli animi e per chiedere una tregua e che ha fatto esplodere Meghan in lacrime. Durante un’intervista per ITV News at Ten, la duchessa di Sussex ha raccontato quanto sia pesante vivere costantemente sotto pressione, soprattutto da quando è entrata a far parte della famiglia reale. Una vera e propria sfida quotidiana estremamente impegnativa, dovuta soprattutto al rapporto conflittuale con i media.

L’intervista, però, invece di placare gli animi ha alimentato il fuoco e, stando alle ultime voci, William e Harry non sarebbero mai stati così lontani. I due fratelli si parlano a malapena e le due cognate non riescono proprio a trovare un punto d’incontro. Nonostante l’aria gelida che si respira a corte, Meghan continua a non volersi piegare al protocollo e a voler mostrare un volto più umano della famiglia reale.

Durante il summit One Young World al Royal Albert Hall, dove ha presenziato con un bellissimo abito viola premaman che già aveva indossato al sesto mese di gravidanza, ha fatto un gesto che ha fatto accapponare la pelle ai sostenitori più conservatori delle tradizioni della monarchia reale e ha fatto sorridere chi invece spera in una modernizzazione.

Con fare amichevole, Meghan Markle ha salutato Kate Robertson, una dei fondatori di One Young Word, bloccando l’inchino che la donna stava per farle e convertendolo in un caloroso abbraccio. Sorridente, così, ha dimostrato ancora una volta tutta le difficoltà che ha nell’adattarsi ai rigidi protocolli reali e tutta la voglia di non tradire il suo vero essere. Lei, proveniente dal mondo dello spettacolo, proprio non riesce a mantenere un atteggiamento distaccato e formale come la cognata Kate, che sembra essere nata per diventare Regina. La rivalità tra le due, dettata dalle profonde differenze, non potrebbe essere più evidente.

D’altronde, è proprio la sua genuinità e il suo essere fuori dagli schemi a far presa su quella parte di popolazione che, invece, tifa per lei e che la difende da ogni attacco. Ma se i suoi fan elogiano questo nuovo gesto, come avranno reagito a corte?