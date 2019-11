Fuga Meghan Markle ed Harry: Kate e William devastati

editato in: da

Sembra che Meghan Markle ed Harry abbiano in progetto un trasferimento negli Stati Uniti per la maggior parte dell’anno. L’imminente periodo di pausa di sei settimane che i Sussex trascorreranno in USA è visto come un test di preparazione alla possibile mossa futura.

Secondo Phil Dampier, che ha scritto per quasi 30 anni delle vicende della Royal Family inglese, se Meghan ad Harry dovessero prendere la decisione definitiva di trasferirsi all’estero saebbe un disastro e Kate e William ne rimarrebbero devastati.

Sempre secondo le rivelazioni di Dampier, Kate si starebbe impegnando dietro le quinte per evitare la cosa e per aiutare la cognata ad affrontare nel migliore dei modi una vita con gli occhi della stampa sempre addosso. Dampier ha specificato che un dei motivi per cui Kate sta cercando di sistemare le cose riguarda il fatto che nessuno di loro ha intenzione di deludere la Regina Elisabetta.

Tornando ai progetti dei Sussex, si ricorda che, a detta dei rumors più accreditati, la coppia sta pianificando di passare il Giorno del Ringraziamento negli USA in compagnia del piccolo Archie e di Doria Ragland, madre di Meghan che proprio negli Stati Uniti riceve.

Come più volte sottolineato, la vita per i Sussex in Gran Bretagna è in questo periodo all’insegna della pressione da parte della stampa. Esemplificative a tal proposito sono sia le dichiarazioni rilasciate durante le riprese del documentario Harry & Meghan: an African Journey, sia lo sfogo di Meghan quando, durante la presentazione del documentario, il conduttore Tom Bradby ha chiesto alla Duchessa di Sussex come stesse.

Il trasferimento in USA – come possibile destinazione della “fuga” in questi mesi sono state chiamati in causa anche l’Africa e il Canada – segnerà la frattura definitiva tra le coppie di Sussex e di Cambridge dopo i dissapori frutto del trasferimento dei primi da Kensington Palace a Frogmore Cottage? Di certo per ora c’è solo quanto rivelato da Dampier, ma anche le dichiarazioni di Harry durante il documentario.

Intervistato da Tom Bradby separatamente rispetto alla consorte, il secondogenito di Carlo e Diana ha affermato che lui e il fratello in questo momento sono su strade diverse. Ha anche dichiarato che non si vedono più come una volta perché sono molto impegnati e che ci saranno sempre l’uno per l’altro.