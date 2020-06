Meghan Markle e Harry, rivelazioni sul divorzio dalla Famiglia Reale

editato in: da

Meghan e Harry hanno iniziato a discutere della Megxit già prima del Royal Wedding del 19 maggio 2018: la rivelazione bomba è contenuta in una biografia della coppia che uscirà a breve. Finding Freedom: questo è il titolo del libro scritto da Carolyn Durand e Omid Scobie. Per l’uscita, come sopra accennato, non bisognerà attendere tanto: il volume arriverà infatti nelle librerie nel mese di agosto.

Una fonte accreditata ha rivelato ai giornalisti del The Sun Online che il libro esplorerà il percorso compiuto da Meghan Markle e Harry per arrivare alla decisione che, a inizio gennaio 2020, ha scosso profondamente la monarchia inglese. Come specificato dall’insider, non si è trattato di un proposito concretizzato dall’oggi al domani, ma di una scelta che ha richiesto del tempo.

I semi della Megxit, a detta della fonte sopra ricordata, sarebbero stati piantati prima del Royal Wedding. Il motivo scatenante sarebbe stato legato alla profonda infelicità che ha accompagnato Harry per tanto tempo. In virtù di ciò, lui e la ex star di Suits avrebbero iniziato a discutere di cambiamenti importanti già da prima del giorno in cui si sono uniti in matrimonio.

L’insider che ha parlato con i giornalisti del tabloid precedentemente citato ha svelato un altro segreto interessante. Quale di preciso? Il fatto che la parola “Megxit” irriti Harry. Secondo quanto specificato dalla fonte, il secondogenito di Carlo e Diana ritiene che l’utilizzo di questo termine dia l’impressione che la decisione di abbandonare i ruoli di membri senior di The Firm sia partita esclusivamente da Meghan.

La realtà, come spiegato dalla fonte anonima ai giornalisti, è ben diversa. Nella scelta di lasciare la Famiglia Reale britannica, Harry avrebbe avuto un ruolo guida, che verrà chiarito nel libro. Nelle testate che stanno riportando le dichiarazioni dell’insider e le notizie sul libro, per fare luce sullo stato d’animo di Harry in questi anni si fa riferimento al fatto che, nel periodo in cui venne resa ufficiale la sua frequentazione con l’allora attrice, il fratello minore di William pubblicò una dichiarazione a difesa della fidanzata, palesando un forte fastidio per l’attenzione costante da parte dei media.

Tornando un attimo all’attualità, è il caso di ricordare che, da quando si sono trasferiti a Los Angeles lo scorso mese di marzo, la vita di Meghan e Harry – che condividono la loro quotidianità con il piccolo Archie che ha ormai cominciato a parlare – non ha preso la piega che speravano. Come evidenziato dal giornalista Russel Myers, grande esperto delle vicende di The Firm, i loro piani sono attualmente in sospeso, anche perché Harry deve ancora adattarsi a questo nuovo capitolo della sua esistenza.