Meghan e Harry, il riavvicinamento con Kate e William: nessun risentimento

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

“Riparare le crepe” è il nuovo motto di Meghan e Harry. Il Duca e la Duchessa di Sussex vogliono ricominciare, mettere un ponte tra loro e William e Kate. Negli ultimi mesi, ci sono state tante, troppe rotture, che si sono susseguite, una dopo l’altra, come un castello di carte, un domino di ansia, di parole non dette, di silenzi pesanti. A lanciare l’indiscrezione che c’è aria di riavvicinamento tra i Duchi è stato US Weekly, mediante un esperto reale.

“So che i quattro stanno parlando tra loro e stanno facendo ultimamente delle chiamate su Zoom e su FaceTime”, ha svelato l’autore di Diana: The Voice of Change, Pearce Stewart. “Sono molto più vicini tra loro, perché l’obiettivo adesso è che ciascuno si rispetti l’uno con l’altro”. Pearce ha anche aggiunto che “William è stato accecato dalla rabbia a lungo dopo l’intervista di Harry e Meghan con Oprah. Si è sentito incredibilmente ferito, ma allo stesso tempo ha preferito concentrarsi sulla sua famiglia e andare avanti con la sua vita”. Una scelta saggia, quella del Principe, secondo in linea di successione al trono d’Inghilterra. Le tensioni, però, ci sono state, ed è innegabile.

Tuttavia, sembra che, nel loro privato, lontani da telecamere e occhi indiscreti, i fratelli abbiano voltato pagina. Persino Kate e Meghan potrebbero aver riallacciato i rapporti, secondo le fonti ufficiali. La direzione è una: impedire alla Monarchia di subire un altro contraccolpo. C’è però un ostacolo all’orizzonte, ovvero il libro di memorie che pubblicherà Harry: ha chiesto aiuto persino alla cugina Eugenia per scriverlo al meglio.

Oltre Pearce, anche Omid Scobie, autore di “Finding Freedom“, ha voluto sottolineare il dissiparsi del rancore e del risentimento sorti tra il Principe William e il fratello Harry. I progressi sono pochi, ma in ogni caso la ferita può essere rimarginata. C’è speranza all’orizzonte, ma soprattutto c’è il desiderio di non perdersi. Lasciarsi alle spalle una faida del genere non sarà semplice. Ci vorrà ancora del tempo. Ovviamente, si spera che non venga gettato altro sale sulle ferite ancora aperte. “Sarà il tempo a fare il suo lavoro su questo fronte, ma almeno c’è rispetto da ambedue le parti”.