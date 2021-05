Meghan e Harry, il Principe Carlo ha visto Archie solo due volte

editato in: da

Meghan Markle, Archie compie due anni

Il Principe Carlo avrebbe visto il nipotino Archie solo due volte. É questa l’indiscrezione rivelata dal Daily Mail (popolare quotidiano britannico) in occasione del secondo compleanno del figlio di Harry e Meghan. Il fatto avrebbe messo in difficoltà gli assistenti reali che, impegnati a creare un tenero messaggio di auguri per il piccolo, avrebbero faticato a trovare una foto recente da utilizzare. Per questo motivo si è infatti optato per uno scatto risalente ai primi mesi di vita di Archie, in mancanza di nuove immagini. E non è tutto.

Sempre secondo la fonte citata, i cuginetti (il principe George, la principessa Charlotte e il principe Loius) avrebbero incontrato Archie solo una volta. Sembrerebbe dunque essere sempre più marcatamente delineata la situazione di crisi creatasi all’interno della Royal Family. Il Daily Mail afferma che si tratta di una situazione molto triste, sottolineando però che non c’è un responsabile diretto. Come tutti sapranno, Meghan e Harry hanno lasciato il Regno Unito l’anno scorso, trasferendosi dapprima a Vancouver Island, per poi spostarsi a Los Angeles (dove tutt’ora risiedono). L’arrivo della pandemia ha tuttavia impedito loro di muoversi e di tornare con frequenza nel Regno Unito, ed Harry ha fatto rientro a casa solamente in occasione dei funerali del nonno Filippo. Meghan, incinta del secondo figlio, ha invece preferito rimanere negli Stati Uniti con Archie.

Insomma, si tratterebbe dunque di una serie di coincidenze che si sono andate a sommare una dopo l’altra. Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey qualche mese fa, è ormai chiaro a tutti che i rapporti tra Harry e la sua famiglia si sono raffreddati, in particolare quello che lo lega al tanto amato fratello William.

Le delusioni, però, non finiscono qui. Il prossimo luglio, a Londra, verrà inaugurata una statua dedicata a Lady Diana, voluta proprio dai due principi per rendere omaggio alla defunta madre. Pare tuttavia che il duca di Sussex non sarà presente il giorno dell’inaugurazione e che rimarrà con Meghan a Los Angeles. Un gesto inaspettato, che con molta probabilità segnerà un’altra crepa nel rapporto tra William e Harry.

Solo il tempo saprà dare risposte, ma appare ormai certo che per Harry sarà assai difficile recuperare pienamente il solido rapporto che per anni ha mantenuto con la famiglia.