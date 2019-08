Meghan e Harry, l’omaggio a Diana nella cameretta di Archie

editato in: da

Abituati da sempre a omaggiare la figura di Diana, Meghan e Harry hanno deciso ancora una volta di celebrare il ricordo della principessa del popolo e hanno scelto di farlo in un modo dolcissimo.

Sembra infatti che i Duchi di Sussex abbiano esposto una foto incorniciata della defunta nonna nella cameretta del piccolo Archie nella residenza di Frogmore Cottage. Questo tenero dettaglio è stato rivelato da una fonte vicina alla coppia al tabloid US Weekly.

Il bellissimo omaggio non è affatto una sorpresa. Il legame che Harry aveva con la madre scomparsa esattamente ventidue anni fa è noto da tempo. Il Duca di Sussex ha raccontato del dolore vissuto dopo la sua morte mettendo in primo piano aspetti molto intimi, come per esempio il fatto di aver sofferto di depressione e attacchi di panico a seguito del tragico evento (l’aiuto del fratello sembra sia stato decisivo per prendere in mano la situazione).

Come specificato dalla fonte sopra citata, Harry si mostra sempre molto emozionato quando parla della madre. Il Duca di Sussex avrebbe inoltre dichiarato più volte alle persone a lui più vicine di essere stato attratto fin da subito dalla forza, dalla determinazione e dalla gentilezza di Meghan proprio perché gli ricordavano la figura di Diana.

La fonte ha parlato anche di come Harry e suo fratello – il cui rapporto è da diversi mesi al centro di voci che raccontano di una frattura insanabile – condividano i ricordi più belli vissuti assieme all’amatissima madre. Il duca di Sussex e William parlerebbero spesso delle cose di Diana che più li hanno fatti ridere, delle gite sugli sci e a Thorpe Park, ma anche delle feste che lei organizzava per i loro compleanni.

Sempre secondo le dichiarazione rilasciate dalla fonte a US Weekly, William ed Harry discuterebbero anche dell’impegno di Diana nel campo della beneficenza, confrontandosi su come portare avanti la sua preziosa eredità.

Tornando un attimo al caso specifico di Harry e Meghan e ai loro tributi a Diana in quest’ultimo mese molto sentito per via dell’anniversario dell’incidente parigino, è possibile ricordare anche la pubblicazione sul profilo Instagram @sussexroyal di alcune celebri citazioni della principessa.