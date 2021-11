Meghan e Harry, nuove tradizioni di famiglia per Archie e Lilibet (lontano dalla famiglia)

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Se qualche anno fa qualcuno avesse detto che il Principe Harry avrebbe condotto una vita da perfetto americano, sarebbe stato preso per pazzo. E invece eccoci qui, a parlare del giorno del Ringraziamento che lui e Meghan Markle hanno trascorso come una normale famiglia statunitense, in casa, riuniti attorno a un tavolo con i figli.

Harry e Meghan, il sogno di una famiglia normale

Per il secondo anno consecutivo la coppia ha trascorso la festività più importante per gli americani negli Stati Uniti, nella loro villa a Montecito, in California. Per l’occasione Meghan si è messa ai fornelli, come già aveva annunciato lei stessa durante l’intervista con Ellen Degeneres per The Ellen Show. “Adoro cucinare, staremo a casa, ci rilasseremo e staccheremo un po’ la spina”, aveva detto la Duchessa. “È il nostro secondo Thanksgiving a casa, sarà carino”.

Nel corso del programma ha anche rivelato che hanno avuto modo di godersi la loro nuova casa e di adattarla e arredarla come preferivano durante lo scorso anno, considerato che si sono trasferiti lì in pieno lockdown. “Siamo molto felici“, ha ammesso Meghan.

I Duchi di Sussex avevano già trascorso la scorsa festa del Ringraziamento negli States insieme a Doria Ragland, la mamma di Meghan e sempre quest’ultima aveva cucinato per tutti, cimentandosi nella preparazione del tacchino, una ricetta alla quale è molto legata e che aveva condiviso anche sul suo vecchio profilo Instagram e sul suo blog, entrambi ormai chiusi.

Harry e Meghan, i piani per Natale (lontani dai Windsor)

Il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti sancisce l’inizio del conto alla rovescia per il Natale. Una festa che quest’anno potrebbe essere molto particolare, se si considera che ormai è da tempo che i due non si fanno vedere a Londra e che la Regina non ha ancora conosciuto la nipotina Lilibet.

Harry e Meghan, però, non sembrano intenzionati a tornare in Regno Unito per le feste, per evitare che i tabloid si scatenino. Tuttavia, in molti hanno sottolineato come questo Natale avrebbe un significato speciale per la Regina Elisabetta, dato che è il primo che trascorrerà senza il Principe Filippo al suo fianco e visti i recenti problemi di salute. Per questo ci si aspetterebbe che la famiglia al completo si riunisca attorno alla sovrana nella consueta residenza di Sandringham. Così però non sarà, almeno secondo quanto si apprende dai media britannici e statunitensi.

“Se avessero deciso di esserci, lo avrebbero già comunicato alla famiglia”, si legge su Page Six. “Ci sono un sacco di preparativi e di cose da pianificare per il Natale della Famiglia Reale, perciò sembra ovvio che lo staff sappia già che Harry e Meghan non verranno“, rivela una fonte.