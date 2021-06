Meghan e Harry: i nomi in lizza per la sorellina di Archie in arrivo

editato in: da

Meghan Markle e il Principe Harry daranno preso alla luce la loro bambina. La gravidanza era stata annunciata lo scorso San Valentino con un’affettuosa e romantica foto, e l’attesa si fa oramai sempre più insistente. Come tradizione vuole, non manca il consueto toto-nome: la curiosità su come si chiamerà la prossima Royal baby è infatti alle stelle.

Nel corso degli anni, la coppia, aveva apertamente mostrato interesse per diversi nomi femminili ed è ipotizzabile che attingeranno proprio da quella lista. Vediamo un po’.

I due reali, mentre erano in attesa di Archie, aveva visitato la città di Birkenhead per ascoltare i suggerimenti di un gruppo di scolari sul palpabile nome per il loro primogenito. Una bambina di nome Megan Dudley, aveva chiesto alla duchessa di Sussex se avrebbe dato il nome Amy se avesse avuto una bambina, e lei aveva risposto: “È davvero un bel nome, mi piace. Dovremo pensarci”. Durante lo stesso periodo, inoltre, Harry aveva mostrato interesse per il nome Lily.

Durante il tour reale della coppia reale tenutosi nell’ottobre 2018, invece, la coppia si era recata a Melbourne per un breve tragitto fino a South Melbourne Beach, insieme ad alcuni studenti. Anche in quest’occasione era emerso un nome che potrebbe entrare nella rosa dei candidati. Harry e Meghan hanno incontrato un fan con una bambina di nome Harriet (che è anche la versione femminile del nome del principe)e in seguito, il reale ha affermato alla testata britannica Sunday Express che si tratta di un bellissimo nome.

La lista dei palpabili nomi non finisce di certo qui. Dopo la morte del principe Filippo, avvenuta lo scorso aprile, il sito di gioco d’azzardo britannico Ladbrokes ha visto crescere il nome Philippa come altamente probabile per la figlia di Meghan e Harry. Se dovessero rendere omaggio al Duca di Edimburgo, non sarebbero sicuramente gli unici. Le cugine di Harry, la principessa Eugenie e Zara Tindall, hanno entrambe reso omaggio al nonno poco prima della sua morte, dando ai loro figli appena nati il secondo nome Philip.

Ulteriori previsioni ruotano sempre intorno ai membri della famiglia reale. Primi su tutti i nomi Diana ed Elizabeth, che renderebbero così omaggio alla madre e alla nonna di Harry. Tuttavia, i due reali potrebbero sorprendere: con Archie era stato scelto un nome affatto previsto.

Non resta dunque che attendere e vedere su quale nome ricadrà la scelta. Manca ormai poco!