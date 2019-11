Meghan e Harry isolati: la Famiglia Reale non li sostiene

editato in: da

Il Principe Carlo e Camilla non pensano che il modo in cui Harry e Meghan hanno affrontato la stampa negli ultimi tempi sia corretto. Richard Palmer, corrispondente della testata Daily Express ed esperto delle vicende della Royal Family inglese, ha parlato del punto di vista di Carlo e della sua consorte sull’approccio che, in questi mesi, il figlio minore di lui e la moglie hanno adottato nei confronti dei media.

Secondo quanto rivelato dal giornalista stesso, tra i membri della Famiglia Reale britannica non c’è alcun appoggio all’atteggiamento conflittuale che Meghan Markle e Harry stanno palesando verso gli organi di stampa.

Il corrispondente reale ha affermato che proprio Carlo e Camilla sarebbero stati tra i primi a dire che non rappresenta una buona idea rapportarsi alla stampa in maniera così apertamente ostile. Sempre a detta del giornalista, il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia avrebbero fatto presente al figlio e alla nuora che tutti i membri della Famiglia Reale hanno avuto degli alti e dei bassi nel rapporto con i media.

Fa senza dubbio riflettere la posizione di Carlo che, ormai da anni, è una delle persone più vicine alla Markle. Tutti ricordano il Royal Wedding e lui, che di figlie femmine non ne ha avute, accompagnare l’ex attrice lungo la navata facendo le veci dell’assente Thomas Markle.

Secondo quanto rivelato a Vanity Fair da una fonte vicina alla Famiglia Reale, il matrimonio del 2018 ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta nel rapporto tra il Principe di Galles e l’ex attrice di Suits.

La suddetta ha fonte ha sottolineato il fatto che Carlo ha mostrato davvero tanto affetto nei confronti di Meghan e che Harry gli è profondamente grato per esserle stato accanto in un momento così speciale come le nozze. Sempre secondo la rivelazione della fonte, il Principe di Galles ha un debole per Meghan e pensa che sia la cosa migliore capitata al suo secondogenito.

Tornando invece al punto di vista di Palmer, il giornalista ha affermato che la Regina stessa è molto delusa per il modo in cui Meghan e il nipote si stanno rapportando con la stampa. Il corrispondente reale ha evidenziato che la sovrana, esattamente come tutti gli altri membri della Famiglia Reale, è preoccupata per il loro benessere emotivo.