Meghan e Harry, il gesto (tanto) atteso per i 40 anni della Markle

Meghan e Harry sceglieranno di condividere una foto con Lilibet in occasione del 40esimo compleanno della Duchessa di Sussex? Una voce di corridoio lanciata dal Sun e ripresa dal Mirror che ha incuriosito non solo l’Inghilterra, ma tutto il mondo. Il 4 agosto, Meghan spegne ben 40 candeline sulla torta: la sua esistenza è stata benedetta negli ultimi tempi da un amore incredibile, quello con Harry, e dalla nascita di Archie e di Lilibet. Alcuni esperti dei Royal affermano che Meghan e Harry potrebbero pubblicare una foto con la piccola Lilibet.

Phil Dampier, infatti, sostiene che quest’occasione sarebbe “perfetta per mostrare una foto di famiglia aggiornata, al completo. Penso che sia probabile che li vedremo insieme, per festeggiare non solo il compleanno della Duchessa, ma per presentare al mondo la bimba. Non mi sorprenderebbe se Meghan pubblicasse una sua foto con Lilibet per celebrare il suo 40esimo compleanno, dato che vorranno sottolineare quanto siano felici insieme“.

La festa di compleanno di Meghan sarà all’insegna della semplicità (con Oprah Winfrey come probabile invitata). Non ci sarà alcun evento esplosivo o in pompa magna: la Markle desidera più che altro stare bene in famiglia, circondata dall’affetto dei suoi cari. Una fonte vicina alla coppia ha affermato che Meghan vuole solo un piccolo raduno: “Sono state invitate circa 65 persone, compresi i suoi amici più stretti e la famiglia”. A riguardo è intervenuta anche Ingrid Seward, la caporedattrice di Majesty Magazine: “La festa si terrà nella loro villa, lontani da occhi indiscreti”.

In effetti, festeggiare il compleanno della Markle in un luogo pubblico, come un ristorante o locale, sarebbe ben lontano da quell’ideale di privacy e intimità che Meghan e Harry hanno sempre ricercato negli ultimi tempi. Dopotutto, come pubblicato sul Mirror stesso, nel 2014 la Markle aveva espresso un desiderio speciale: “Questo è il regalo che vorrei per il mio compleanno: che tu ti prenda del tempo per te, che tu smetta di spettegolare, che tu offra un caffè a qualcuno per il gusto di farlo, che tu dica a qualcuno di amarlo. Che tu sia felice”.

Non dubitiamo affatto della felicità e della gioia dei duchi di Sussex al momento. Nonostante Harry stia lavorando al suo libro di memorie – che ha già messo in difficoltà la famiglia reale e soprattutto William – l’amore tra i due è sempre più forte, vero e sincero. I compleanni sono sempre l’occasione perfetta per tirare le somme: chissà se troveranno un momento per parlare con William e Kate.