Meghan e Harry, un anno difficile: anche la tata li abbandona

Meghan Markle copia Kate Middleton con la camicia a fiocco

È passato un anno dal momento in cui Meghan e Harry, Duchi del Sussex, hanno annunciato la loro volontà di abbandonare doveri e privilegi della Famiglia Reale britannica. Volontà ribattezzata dal mondo intero con il termine “Megxit”, perché tra i due quella che sembrava volere una maggiore indipendenza – nonostante la rinuncia alla sua carriera hollywoodiana in favore dei titoli nobiliari – è sempre stata Meghan Markle.

In attesa che la revisione ufficiale da parte della Regina Elisabetta si compia, sono tante le difficoltà che Meghan e Harry hanno dovuto affrontare in questi 12 mesi: prima il trasferimento negli Stati Uniti, poi l’improvviso aborto spontaneo di Meghan e adesso anche la perdita della loro tata di fiducia, che data la pandemia mondiale avrebbe preferito tornare in Inghilterra piuttosto che rimanere a Los Angeles con loro. Soli dall’altra parte del mondo, Meghan e Harry si sarebbero resi conto di quanto sia costata cara la libertà.

È recente anche l’addio dei Duchi ai social network per il troppo odio riversato nei loro confronti attraverso i media, e come se non bastasse per mesi Harry è stato dipinto come il Principe che, per seguire le volontà della moglie, sia stato costretto a una serie di rinunce tra cui i suoi incarichi militari, perdendo un pezzetto della sua identità e quel porto sicuro che la Famiglia Reale ha sempre rappresentato per lui.

Nonostante le difficoltà però, fonti vicino alla coppia parlano di Meghan e Harry come “felici più che mai”, con contratti milionari firmati (come quello con Netflix) e il progetto del loro ente di beneficenza che adesso è realtà, la Fondazione Archwell:

Essere al punto in cui si trovano, avendo creato un impero e un ente di beneficienza, dimostra quanto abbiano lavorato duramente per rendere questo passaggio un successo.

Ha affermato Omid Scobie, coautore di Finding Freedom, il libro pubblicato nel 2020 in cui è stato raccontato il viaggio verso la libertà di Harry e Meghan. A distanza di mesi infatti si riesce a leggere tra le righe del loro operato: fin dal primo giorno negli Stati Uniti Meghan e Harry hanno avuto chiaro il loro obiettivo e si sono dati da fare nonostante i numerosi imprevisti, senza dimenticare di ricucire i rapporti: a Natale infatti si sono scambiati regali e messaggi d’affetto con il resto della Famiglia Reale, chiaro segno che il tempo potrà sistemare tutto, anche le divergenze che fino a qualche mese fa sembravano insormontabili.