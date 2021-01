Meghan e Harry abbandonano i social. E preparano il ritorno a Buckingham Palace

editato in: da

È passato quasi un anno dall’ultimo post pubblicato sul profilo ufficiale di Meghan e Harry: l’account Sussex Royal su Instagram era nato proprio per permettere ai Duchi del Sussex di avere una voce ufficiale e distaccata dalla Famiglia Reale Inglese, ma il silenzio sui social ora sembra avere un perché.

Una fonte vicina a Meghan e Harry avrebbe spiegato al Sunday Times che la coppia non è intenzionata ad usare i social network per promuovere la loro Fondazione Archwell, e tantomeno tornare ad usare i loro profili personali. Sia Meghan Markle che Harry sarebbero rimasti scottati dai toni di odio spesso usati nei loro confronti sui social, così come avviene per altre celebrità. Purtroppo non è una novità che online spesso si debbano fare i conti con fake news fuori controllo e leoni da tastiera pronti a gettare odio sulle persone senza un reale motivo.

Questo spiegherebbe anche il tentativo della coppia di trovare una forma di comunicazione alternativa, come il Podcast ufficiale lanciato su Spotify che ha riscosso da subito un enorme successo. E pensare che Meghan Markle “in un’altra vita” è stata una blogger di ampia fama con The Tig, blog di lifestyle e beauty improvvisamente chiuso a seguito del suo ingresso ufficiale nella Famiglia Reale Inglese.

Si sa, i tempi cambiano, e Meghan e Harry ora stanno cercando di crearsi un’identità forte e il più possibile distante dalla Corona Inglese: in attesa che il loro destino lontano dai doveri Reali si concretizzi, a giugno sono attesi a Londra per alcune formalità della Famiglia Windsor, si avvicina infatti il centesimo compleanno del Principe Filippo del 10 giugno, ed è già in preparazione per sabato 12 giugno il raduno della Famiglia al completo, per affacciarsi come da tradizione dal balcone di Buckingham Palace.

Che sia forse in atto un tentativo di ricucire la spaccatura causata da quella che è stata soprannominata la “Megxit”? Si vocifera infatti che Kate e William starebbero organizzando un viaggio in California proprio per incontrare Meghan e Harry negli Stati Uniti, la nazione che i Duchi del Sussex hanno scelto per costruire la loro famiglia (e carriera).