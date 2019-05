Meghan, il fratello l’attacca: “Senza tetto per colpa sua”

editato in: da

Il fratellastro di Meghan Markle, Thomas Markle Jr, ha fatto una dichiarazione scioccante sul suo attuale stile di vita.

Ha raccontato, infatti, di aver perso il posto di lavoro e la casa in cui viveva ammettendo di sentirsi come un senzatetto e di essere arrivato al punto più basso della sua vita.

Thomas ha 53 anni e, da quando Meghan si è fidanzata con il Principe Harry, la sua vita è cambiata in negativo. Egli racconta di come gossip, insinuazioni e notizie, vere o false sul suo conto, gli si siano rivoltate contro a causa dell’insistenza di media e giornalisti che hanno voluto mettere la sua quotidianità sotto ai riflettori nonostante lui non fosse d’accordo.

Ogni sua mossa e della sua famiglia è stata raccontata e analizzata e per questo il suo nome è noto ai più, soprattutto nella sua città natale Gran’ts Pass dove oggi nessuno è disposto ad assumerlo o ad affittargli una casa.

Il suo nome, in effetti, è collegato ad una serie di scandali che, nell’ultimo periodo, l’hanno reso inaffidabile agli occhi della gente. Il fratellastro ha raccontato di aver addirittura cercato lavori dove sapeva di essere troppo qualificato senza ricevere, ugualmente, un riscontro positivo.

Thomas è stato obbligato in questo periodo a soggiornare in una piccola camera d’albergo con la sua famiglia proprio perché non riusciva a trovare nessun altro posto dove vivere.

Il fratellastro ha poi affermato che tutti i suoi problemi sono iniziati all’inizio di questo anno perché, a causa di problemi di salute, non era più in grado di esercitare la sua professione di vetraio. Questa malattia l’ha portato a lasciare la sua casa dopo un avviso di sfratto dal padrone di casa. Il proprietario di quest’ultima, infatti, ha raccontato, in varie interviste, che il fratellastro di Meghan era “disumano” e di aver lasciato l’abitazione in pessime condizioni.

Queste accuse infamanti, che Thomas ritiene false, gli hanno impedito di trovare una sistemazione alternativa nonostante continui a confermare di aver lasciato la casa in buone condizioni e di non aver alcun debito da pagare.

Meghan non ha contatti con i fratellastri Thomas Markle Jr e Samantha Markle da anni, ma nonostante questo, Thomas sente addosso la pressione di essere imparentato con la Duchessa del Sussex e che questa sua attuale condizione sia colpa sua.