Meghan contro Kate: la causa del litigio è Harry

Ormai è un dato di fatto: Meghan e Kate non si sopportano o almeno così sembra da fonti di Palazzo che, con sempre maggiore insistenza, parlano di liti accese fra le due duchesse.

Ma perché Kate e Meghan hanno litigato? C’è chi parla di una forte gelosia fra le cognate, chi di una rivalità per apparire perfette agli occhi della Regina, ma la verità sarebbe un’altra. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Mail On Sunday, la rottura sarebbe stata causata da Harry.

Il Principe, come sappiamo bene, è pazzo di Meghan Markle ed è pronto a fare qualsiasi cosa pur di soddisfare i suoi desideri. Questo, soprattutto all’inizio della loro relazione, l’avrebbe spinto ad allontanarsi dalla famiglia e a proteggere in modo quasi ossessivo la star di Suits.

In tanti ricordano il suo intervento per chiedere ai media di smetterla di infastidire Meghan e la telefonata, quasi disperata, a Thomas Markle, il padre della moglie, per supplicarlo di non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Soprattutto nei giorni precedenti al matrimonio, Harry avrebbe vissuto un momento di grande stress, così tanto da prendersela con il fratello William e Kate Middleton, accusati di non sostenere abbastanza Meghan.

Una fonte di Palazzo racconta un litigio acceso in cui Harry avrebbe criticato William e la cognata urlandogli contro, mentre accanto a lui una Meghan “glaciale” osservava la scena. I duchi di Cambridge in seguito avrebbero provato a giustificarsi, affermando di voler sostenere la duchessa, ma non sarebbe servito a nulla.

Oggi, come ben sappiamo, la situazione è piuttosto difficile e rischia di danneggiare la monarchia britannica. Anche la Regina è intervenuta per riappacificare i nipoti, ma sembra che Harry sia deciso a proseguire per la sua strada. D’altronde le coppie sono fin troppo diverse: William e Kate si preparano a prendere il posto di Elisabetta, mentre Meghan e Harry sono sempre più impegnati in battaglie per l’ambiente e i diritti umani.