Meghan, il commovente sfogo: “Nessuno mi chiede come sto”

Meghan si è raccontata, come forse non ha fatto mai, lasciandosi andare ad un commovente e liberatorio sfogo circa la sua situazione di duchessa, mamma e moglie del principe Harry.

In occasione di un’intervista per ITV News at Ten, con la quale la duchessa di Sussex ha partecipato insieme a suo marito, Meghan si è visibilmente emozionata nel raccontare la pressione che subisce da quando è entrata nella famiglia reale.

Del resto è noto a tutti, negli ultimi tempi la Markle è stata al centro di molte polemiche, come quelle accuse di vittimismo durante il viaggio in Africa.

E quel rapporto con la stampa, così ostile e così diverso da quello instaurato da Kate Middleton e William, complica davvero la sua situazione.

Lei non ha negato il peso di tutto questo, e proprio in occasione dell’intervista organizzata per documentario in uscita Harry & Meghan: An African Journey, dedicato alla coppia reale, ha ammesso che quella con i media, in alcune occasioni si è rivelata una vera e propria lotta.



Parole sincere e crude quella di una Meghan inedita che si è commossa davanti alle telecamere a quella che sembra la domanda più banale del mondo. Il conduttore Tom Bradby, dopo aver salutato la duchessa di Sussex le ha chiesto come stesse.

La voce si è spezzata e la Markle è risultata evidentemente commossa. Ha raccontato infatti di sentirsi estremamente vulnerabile, del resto, da quando è entrata a far parte della famiglia reale la sua vita è cambiata molto.

Ora è neomamma, duchessa e moglie di Harry, gestire tutto non è affatto semplice come sembra, e il peso di quelle responsabilità si fa sentire, anche su quei piccoli errori che la stampa non le perdona.

Durante l’intervista, Meghan ha ringraziato Bradby per averle chiesto come sta, ammettendo che in pochi si preoccupano dei suoi sentimenti e delle sue emozioni. Al suo fianco però, più premuroso che mai c’è Harry, da sempre di supporto rispetto all’impatto aggressivo della critica mediatica.

Ecco quindi un’altra parte, vulnerabile e sincera della duchessa di Sussex. Viene quindi da chiedersi, come si mostrerà la Markle all’interno del documentario Harry & Meghan: An African Journey, girato durante il tour reale di 10 giorni della coppia in Africa. Ma noi sappiamo che non ci deluderà.