Meghan, il suo cane non starà più con lei: il gesto che non perdonerà mai a Harry

editato in: da

Un vero e proprio colpo al cuore per Meghan Markle: la Duchessa non potrà più vivere con il suo amato cane Bogart e a quanto pare la causa sarebbe il marito Harry.

Quando Lady Markle abbandonò il Canada per trasferirsi in Gran Bretagna e sposare il Principe, lasciò il suo Bogart nel paese d’origine. In tantissimi si aspettavano che, una volta stabiliti a Los Angeles, i Duchi del Sussex avrebbero riaccolto il cane in famiglia, per farlo crescere insieme al piccolo Archie, ma non è andata così.

Una fonte vicina alla Duchessa ha rivelato al Sun che il suo animale domestico non tornerà da lei a causa del Principe Harry: “Meghan adorava quel cane ma la decisione di non riprenderlo è basata sul rapporto di Bogart con Harry. Il cane non ha instaurato col Principe una buona relazione durante la sua permanenza in Canada”. In poche parole, a Bogart non è mai piaciuto Harry e lui non ha mai fatto nulla per migliorare la situazione: “Meghan è stata molto chiara: non sarebbe giusto riportarlo a casa dati i sentimenti del cane per suo marito”.

Il suo animale è rimasto in Canada da cari amici, e nel frattempo Meghan, dopo essersi trasferita nel Regno Unito, ha adottato Oz, un Labrador nero e Guy, un Beagle, che sono stati visti passeggiare insieme alla coppia reale a Los Angeles.

Secondo il Sun inoltre Bogart sarebbe troppo vecchio per affrontare un viaggio intercontinentale, ma Meghan non l’ha mai dimenticato, soprattutto dopo la scelta dolorosa che ha dovuto prendere. Alcuni amici della coppia hanno dichiarato al giornale che Meghan ha sempre trattato il suo cane “come un bambino”: durante le riprese di Suits, quando era solo un cucciolo, lo teneva avvolto in un maglione per tenerlo al caldo.

In una intervista la Duchessa aveva raccontato: “È stato il mio primo cane, non ero cresciuta con questi animali. Ero a Los Angeles quando l’ho visto e mi sono seduta accanto a lui. Nel frattempo è passata di lì Ellen DeGeneres e mi ha detto: “Dovresti prendere quel cane!”. E così ho fatto”.

Nel frattempo, secondo il Daily Mail, Harry sarebbe sempre più in difficoltà a Los Angeles e vorrebbe tornare a casa, nonostante l’opposizione della moglie. La Markle dall’altro lato sembra rifiorita ed è pronta per ritornare alla ribalta col suo primo impegno ufficiale dopo la Megxit con Michelle Obama. La coppia sembra non aver trovato ancora un equilibrio nella loro nuova vita da privati cittadini, soprattutto a causa del futuro lavorativo di Harry, che nel frattempo vorrebbe riallacciare i rapporti con Carlo e con William.