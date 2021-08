Meghan, Harry torna in pubblico cambiato: mai così sorridente e felice

editato in: da

Harry torna in pubblico dopo la nascita della figlia Lilibet Diana e l’inaugurazione della statua di Lady Diana, e sembra profondamente cambiato. Terminati gli impegni a Londra insieme a William, il principe è tornato negli Stati Uniti da Meghan Markle e dai figli. Nella prima foto che lo ritrae a un evento di beneficenza appare diverso da come lo ricordavamo.

Il volto teso e l’espressione corrucciata lasciano spazio a un bel sorriso e ai capelli leggermente scompigliati. Il secondogenito di Carlo appare disteso e felice come non appariva da tempo. Negli ultimi mesi infatti Harry era comparso in pubblico molto triste e provato dalle tensioni con la Royal Family. Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey era stato fotografato in diverse occasioni ed era sembrato sempre pensieroso e nervoso.

Durante la cerimonia per inaugurare la statua di Lady Diana i sorrisi di Harry non erano mancati, ma anche in quell’occasione era apparso teso e per nulla a suo agio accanto a William. Il sorriso che svelano le foto apparse in questi giorni invece è ampio, sincero e bellissimo. In California, Harry è rinato ed è completamente cambiato rispetto a settimane fa. Le preoccupazioni sembrano sparite, lasciando spazio alla volontà di dedicarsi alla famiglia e a cause importanti.

Harry è dunque tornato in pubblico per beneficenza all’Aspen Valley Polo Club di Carbondale, in Colorado. Il marito di Meghan Markle ha preso parte a un incontro benefico della charity Sentebale. A pubblicare qualche scatto del match è stato Nacho Figueras, campione di polo e grande amico di Harry che ha giocato con lui. Nelle immagini gli amici sorridono insieme e Harry appare rilassato e sereno, molto diverso dall’uomo accanto a William lo scorso 31 luglio. Nel corso della giornata sono stati raccolti oltre due milioni di dollari che verranno devoluti per i bambini africani. “Quanto sono fortunato a cavalcare con voi nella vostra missione di rendere il mondo un posto migliore per persone non fortunate come noi – ha scritto Nacho -. Il vostro impegno e la passione di fare del bene è la mia ispirazione. È stato così bello trascorrere un paio di giorni con te amico mio”.