Mary di Danimarca conquista la Design Week con tre look stratosferici

editato in: da

Mary di Danimarca è in visita a Milano in occasione della Design Week. La Principessa si conferma indiscussa icona di stile, sfoggiando tre cambi d’abito uno più superlativo dell’altro. E a lei è stato riservato un omaggio speciale, un ritratto realizzato con materiale riciclato.

La Danimarca ha un ruolo di primo piano alla Milano Design Week all’interno del progetto ROGUILTLESSPLASTIC di Rossana Orlandi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia – sia nel TrashFormation Village che nella Hall of Waste.

La Principessa Mary ha visitato le installazioni danesi lo scorso 7 settembre e ha preso parte ad alcuni eventi durante il Fuorisalone, dove ha tenuto tra l’altro il discorso di apertura dell’iniziativa “The City of the Future” e visitato le aziende di design danesi che partecipano al Fuorisalone. Proprio al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano è stato svelato il suo ritratto: Mary di profilo indossa la tiara e la fascia blu. L’opera è stata realizzata con frammenti di vetro per riflettere la luce.

Abito a pois Puoi acquistare online una versione low cost dell'abito di Mary di Danimarca

Mary di Danimarca si è presentata al primo appuntamento al Fuorisalone con un abito midi rosa, firmato Marc Jacobs, che ha abbinato a delle décolletée altissime, in rettile e a una borsa di Max Mara. Un look raffinato, com’è nel suo stile.

Il rosa è stato il protagonista del guardaroba della Principessa a Milano. Lo ha scelto anche per la serata di gala alla Galleria di Rossana Orlandi dove ha indossato un vestito di raso rosa con scollo incrociato a V, gonna asimmetrica a pieghe bordata di bianco abbinata a una giacca smoking chiara.

Mary di Danimarca ha poi optato per un abito nero a pois bianchi con maniche lunghe trasparenti, firmato Carolina Herrera, che la Principessa ha abbinato a una cintura in pelle per esaltare il punto vita, orecchini con perla e décolletée nere dal tacco sottile.

Un look bon ton, molto elegante, per altro tra i preferiti delle teste coronate europee. Infatti, sia Kate Middleton che Letizia di Spagna hanno sfoggiato nelle occasioni più eleganti outfit a pois.