Markus Anderson, l’altro uomo al fianco di Meghan Markle

Non solo amiche belle e famose per Meghan Markle, la neo Duchessa di Sussex che tanto fa parlare di sè sui tabloid inglesi e sui giornali di tutto il mondo. Ma anche un amico fidato e molto affascinante, Markus Anderson, sempre a fianco della bella attrice americana.

A quanto pare, Anderson non è mai mancato a nessuno degli eventi importanti della vita di Meghan degli ultimi anni. I tabloid lo hanno immortalato all’ingresso dello splendido hotel newyorkese in cui l’attrice ha organizzato il suo baby shower, così pure tra gli ospiti del tanto atteso royal wedding. Insomma, Markus Anderson sembra davvero essere l’altro uomo della vita della Duchessa. Ma cosa sappiamo davvero di lui?

Quarantunenne, canadese e affascinante quanto basta, Anderson è a tutti gli effetti “il risolvi-problema” di Meghan Markle, o almeno così lei ama definirlo. D’altronde, i due sono davvero amici di vecchia data, conosciutisi nel lontano 2001, quando Meghan si trasferì da Los Angeles a Toronto per girare la prima serie di Suits. Lei era una giovane attrice alle prese con la sua prima grande produzione, e lui un giovane cameriere arrivato da Londra pronto a fare carriera nel celebre Soho House, il club di cui adesso è Direttore.

Da quell’incontro, Meghan e Mark sono davvero stati inseparabili. Lui era già presente nelle prime foto del profilo Instagram dell’attrice, quando lei aveva da poco cominciato a lavorare sul set di Suits. Quando l’attrice ha divorziato dal produttore cinematografico Trevor Engelson, Markus è stato davvero la spalla su cui piangere. E si racconta addirittura che sia stato proprio Anderson ad organizzare un primo romantico appuntamento tra il principe Harry e la futura Duchessa al Soho House. E se non bastasse, è stato sempre Anderson ad accompagnare l’attrice agli Invictus Game del 2017, quando comparve per la prima volta in pubblico accanto ad Harry.

“Cosa farei senza di te, mio ​​amorevole, solidale e infinitamente divertente amico? Lo so, mi annoierei e la mia vita sarebbe infinitamente meno interessante”. Con queste parole, la bella attrice americana ha parlato del suo amico Markus sul blog The Tig, chiuso però poco dopo il suo incontrato con Harry. E se è vero che il Principe è il primo uomo della vita della Markle, padre del suo primo figlio, è innegabile che Anderson sia il secondo.