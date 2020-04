Margherita di Danimarca compie 80 anni ed è sfida con Elisabetta

editato in: da

Regina Margherita: gli 80 anni della Sovrana di Danimarca

La Regina Margherita di Danimarca compie 80 anni, è nata infatti il 16 aprile 1940. Salita al trono nel 1972, dopo la morte del padre Federico IX, è al potere da 48 anni ed è amatissima dal suo popolo.

Questo compleanno così importante, però, non può essere festeggiato come vuole la tradizione, a causa dell’emergenza sanitaria. Dunque, per lei un compleanno in quarantena. Il suo popolo però non rinuncia a farle sentire tutto l’affetto che ha per la sua Sovrana.

In tutto il Paese infatti, i danesi hanno programmato di cantare buon compleanno alle 12:00, ovunque si trovino e qualunque cosa stiano facendo.

Le emittenti televisive danesi trasmettono documentari sulla Regina tutto il giorno, e invece di un libro di auguri, il Palazzo ha aperto una lista online sul sito ufficiale, dove i cittadini possono lasciare la loro firma. Mentre il regalo che ha chiesto al suo popolo è di inviare fiori agli anziani, anziché a lei.

Dunque, se quest’anno la Regina Margherita ha dovuto rinunciare al solito bagno di folla che la accoglie mentre si affaccia al balcone, se deve fare a meno del consueto cambio della guardia di fronte al Palazzo Amalienborg, nel centro di Copenaghen, ha comunque voluto condividere col suo amatissimo popolo un giorno così speciale, condividendo alcune foto ufficiali sul sito della Monarchia.

Margherita si è fatta ritrarre con l’erede al trono, il figlio Frederick, 51 anni, e il nipote, Christian, 15 anni, nato dalla relazione con Mary Donaldson. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo di Corte, Morten Abrahamsen, all’interno del Palazzo e nei giardini.

La Sovrana vanta alcuni primati che condivide con Elisabetta d’Inghilterra. Innanzitutto le due Regine sono lontane cugine. Infatti, Margherita discende dalla Regina Vittoria. Inoltre, proprio come Elisabetta, Margherita è l’unica Sovrana a guidare da sola un Paese europeo, dopo che nel 2013 Beatrice d’Olanda ha abdicato in favore del figlio.

Adora anche lei i cani, ma la sua passione sono i bassotti, mentre Elisabetta si è sempre circondata di corgi. Margherita ha dovuto lottare per il trono, infatti al tempo della sua nascita, solo i maschi potevano ereditare lo scettro. Infatti, è la prima donna insignita della corona danese dai tempi di Margherita I (1375-1412), Sovrana anche di Svezia e Norvegia.

Come Elisabetta, porta il nome di un’antenata prestigiosa e condivide con la cugina la stessa tempra forte: una vera propria sfida tra le due Sovrane.