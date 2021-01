Mara Carfagna, pausa dal lavoro con la piccola Vittoria

editato in: da

Mara Carfagna: look, amori e non solo

Mara Carfagna in un momento di pausa insieme alla sua piccola Vittoria. La vicepresidente della Camera ha pubblicato un’immagine in cui è seduta a un tavolino all’aperto, con la carrozzina, la prima in cui si mostra (almeno sul suo profilo Instagram ufficiale) insieme alla bimba.

Vittoria è nata il 26 ottobre 2020 all’ospedale Gemelli di Roma con un parto cesareo e la notizia era stata diffusa il giorno seguente anche attraverso una breve frase sul profilo dell’ex Ministro per le Pari Opportunità, lì Mara Carfagna aveva condiviso un’immagine con delle scarpine rosa e scritto: “La nostra piccola grande Vittoria è arrivata! Grazie di cuore a tutti per la valanga di affetto che ci dimostrate”.

La bimba è nata dalla storia d’amore tra la Carfagna e Alessandro Ruben, avvocato ed ex deputato. La coppia sta insieme dal 2013 e nel corso degli anni si è sempre tenuta lontana dai gossip.

“Fare un figlio è innanzitutto una scelta d’amore – aveva raccontato la Carfagna in un’intervista a SkyTg24 nella trasmissione L’intervista di Maria Latella -. È il coronamento di un percorso d’amore e dell’avere accanto un uomo attento e presente che ama l’idea di fare una famiglia. Una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante. Ci sono donne che hanno tutto questo e decidono di non fare figli, ma ci sono moltissime donne che invece rinunciano alla maternità perché manca un altro presupposto importante che è la solidità economica e la possibilità di fare progetti a lunga scadenza”. Nella stessa occasione aveva anche raccontato del periodo in cui aveva scoperto di essere incinta durante il lockdown e delle preoccupazioni: “È stato un periodo molto difficile. Scoprire di aspettare un bambino durante il lockdown non è stato facile, è stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione”.

Sempre molto riservata, Mara Carfagna questa volta ha voluto condividere con i numerosi follower uno scatto che la mostra in una veste più quotidiana che la immortala di un momento di pausa con la sua bimba nella carrozzina, a corredo della fotografia pubblicata su Instagram la politica ha scritto: “Una piccola pausa dopo l’Aula con la mia Vittoria”, accompagnando il tutto con un cuore.