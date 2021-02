Mara Carfagna mette in ombra Maria Elena Boschi che si consola con Berruti e il Tapiro

editato in: da

Mara Carfagna e Maria Elena Boschi: la sfida dei look

Mara Carfagna conquista il Senato e sfida Maria Elena Boschi in fatto di stile. Nominata Ministro per il Sud nel governo Draghi, ora è lei a imporre il dress code della politica e dice subito addio ai look total black, tanto cari alla capogruppo di Italia Viva alla Camera che intanto si consola con il fidanzato Giulio Berruti e il Tapiro di Striscia la Notizia, il secondo della sua carriera. Ma procediamo con ordine.

Maria Elena Boschi nel nuovo governo guidato da Mario Draghi è rimasta senza poltrona, ma si prende la sua rivincita con il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. Intercettata da Valerio Staffelli a Roma, la capogruppo alla Camera di Italia Viva spiega: “Mi sono tirata indietro io dalla mischia, ho detto fin da subito che non volevo nessun incarico. Non voglio fare il viceministro e neanche il sottosegretario, quello che mi importa è il bene dell’Italia”. In chiusura, la deputata si lascia andare anche a una battuta sul fidanzato, l’attore Giulio Berruti.

La coppia sembra vivere un momento d’oro, di perfetta armonia. E così eccola godersi il sole e il mare di Fregene, tra un pranzo all’aperto, dove non mancano baci appassionati, e i giochi in spiaggia col cane Brownie come mostrano le foto pubblicate dal magazine Oggi. L’intesa è magica, la convivenza ormai è definita e ora ci si aspetta il grande passo verso l’altare.

Ma mentre la Boschi, 40 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, si rilassa col compagno, c’è chi prende il suo posto, il suo nome è Mara Carfagna. Qui non si tratta tanto di politica, ma di stile. La neo-ministra si è subito distinta per il look con cui si è presentata al Senato per il voto di fiducia a Draghi, che potremmo definire una ventata d’aria fresca.

La Carfagna ha sfoggiato un blazer dal taglio maschile, color beige, che ha abbinato a una t-shirt bianca e a un paio di pantaloni scuri. La manicure è curatissima dallo smalto tenue, in stile regale, e al dito medio in evidenza il solitario. Il look perfetto per il debutto al Senato.

Con la Ministra per il Sud si volta pagina e i tradizionali tailleur neri di Maria Elena Boschi passano decisamente in secondo piano. Anche se il nero è un grande classico e a indossarlo non si sbaglia mai, tranne quando, come ha fatto la Boschi qualche settimana fa, si sceglie di indossare un abito a camicia per andare in Parlamento. La battaglia comunque è appena cominciata e dunque Maria Elena avrà modo di riscattarsi.