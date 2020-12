Mako del Giappone, si alle nozze per la Principessa ma con delle riserve

editato in: da

La Principessa Mako del Giappone potrà finalmente sposare Kei Komuro. Il principe Akishino, fratello dell’attuale imperatore Naruhito e prossimo a salire sul trono, ha dato il suo consenso, anche se con delle riserve.

“Approvo le nozze. La Costituzione dice che il matrimonio deve essere basato sul consenso dei due partner. Se questo è quello che vogliono davvero, penso che come genitore dovrò rispettare la loro volontà”, ha affermato il Principe nel corso di una conferenza stampa in occasione del suo 55esimo compleanno.

Mako e Kei Komuro avrebbero dovuto convolare a nozze nel 2017: la Principessa era già pronta a rinunciare ai suoi privilegi per sposare il coetaneo borghese, come impongono le rigide regole della Corona giapponese. Poi uno scandalo: una questione legale di denaro che coinvolgeva la madre del ragazzo, che a quanto pare si era indebitata con un ex fidanzato per pagare gli studi del figlio.

Il padre della sposa, durante le sue dichiarazioni ha posto delle riserve: ha ricordato infatti che la famiglia Komuro deve prima risolvere la questione in sospeso: “Perché tutti siano convinti e celebrino il matrimonio, è importante che il problema sia risolto”, ha detto.

Nel 2018 la Casa imperiale fece sapere che le nozze sarebbero state rinviate al 2020, per dare tempo alla situazione di risolversi. Poi l’emergenza sanitaria del Coronavirus ha fatto di nuovo saltare il matrimonio, ma già all’epoca dell’annuncio del fidanzamento era evidente che il problema fosse, più che lo scandalo finanziario, le origini borghesi del ragazzo. L’opinione pubblica tra l’altro non sarebbe per niente d’accordo a questa unione, elemento che rende ancora più dubbiosa la Famiglia Reale.

Kei Komuro e la Principessa Mako si sono conosciuti all’International Christian University di Tokyo, nel 2012. Da allora la coppia non si è più lasciata e ha dato prova di avere un legame forte e duraturo: lui, avvocato, sta terminando i suoi studi negli Stati Uniti, mentre lei è rimasta in patria.

Qualche giorno fa Mako ha confermato di essere sempre più decisa a sposare il fidanzato: “Siamo insostituibili l’uno per l’altra, abbiamo capito che possiamo fidarci dei nostri sentimenti in tempi felici e infelici. Perciò il matrimonio è la scelta necessaria per godere dei nostri sentimenti e proteggerli. Anche se sappiamo che alcuni si oppongono“.