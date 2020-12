Lutto per Harry, morta la madrina Lady Celia Vestey, amica della Regina

editato in: da

Chi era Lady Celia Vestey, madrina di Harry

Lutto per il Principe Harry che ha perso la sua madrina Lady Celia Vestey. Amica intima della Regina Elisabetta, Lady Celia è morta improvvisamente all’età di 71 anni.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia attraverso il Daily Telegraph dove si legge che è morta improvvisamente “ma serenamente il 28 novembre, a 71 anni”. “Moglie adorata di Sam, madre molto amata di William, Arthur e Mary e nonna di Ella, Frankie, Sam e Cosima. Il funerale si terrà in forma privata”. La famiglia precisa di non inviare fiori, ma di gradire donazioni in memoria della defunta.

Harry venuto a conoscenza della scomparsa della sua madrina ha telefonato personalmente ai figli per fare le sue condoglianze, come riporta il Sun. Il Principe, come noto, ormai vive a Los Angeles e non avrebbe comunque potuto partecipare al funerale. Un momento difficile per Harry, anche in considerazione del dolore provato lo scorso luglio per l’aborto naturale di Meghan Markle che ha causato la perdita del loro secondo figlio.

Lady Celia fu una dei sei tra padrini e madrine scelti da Carlo e Diana per il battesimo di Harry. Secondo indiscrezioni la sua nomina a madrina causò una lite familiare, perché non fu scelta la Principessa Anna, sorella di Carlo. Partecipò anche alla cresima del Principe nel 2000 dove posò in una foto ufficiale con Carlo, William e altri ospiti. Era presente anche al matrimonio di Harry e Meghan Markle nel 2018.

Il marito di Lady Vestey, Lord Samuel Vestey, ha prestato servizio come Master of the Horse alla Royal Household, dal 1999 al 2018 ed è stato nominato Lord in waiting dalla Regina nel 2019. Lady Celia era amica intima di Elisabetta, spesso si univa a lei e al resto della Famiglia Reale anche in occasioni pubbliche. Al Royal Ascot frequentemente era in compagnia della Sovrana e in più occasioni è arrivata su carrozze trainate da cavalli reali. Lei e il marito erano parte della più stretta cerchia d’amici di Sua Maestà.

La morte improvvisa di Lady Celia dunque non solo ha colpito Harry ma forse di più Elisabetta che ha persona un’amica fidata ed è per la Regina il secondo lutto in poco tempo.