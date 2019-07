Louis Ducruet, nozze da favola per il cugino di Charlotte

editato in: da

Ancora fiori d’arancio nel principato di Monaco. Dopo l’attesissimo doppio matrimonio di Charlotte Casiraghi con il suo Dimitri Rassam, questo weekend i Grimaldi festeggiano le nozze di Louis Ducruet, primogenito di Stephanie e Daniel Ducruet.

Anche per il giovane principe, come era accaduto per la cugina un mese fa, i passi sono due. Il primo Sì alla sua fidanzata storica Marie Chevallier, Louis lo ha detto in sede civile, nella rocca di Palazzo Grimaldi, da dove la sua famiglia governa il principato.

La coppia è apparsa elegantissima e raggiante nella foto diffusa su Instagram dalla stilista che si è occupata di creare l’abito della sposa, una sofisticata tuta di seta con ricami in vita e scollo a V, rigorosamente bianca, perfetta per esaltare la giovane bellezza della prima principessa di origine asiatica nella storia del principato. Marie infatti, sebbene sia nata in Francia è di origine vietnamita, e proprio durante una vacanza in Vietnam lo scorso febbraio Louis ha deciso di chiedere in moglie la donna che gli è accanto sin dai tempi della scuola di economia.

L’abito creato da Rosa Clarà per la cerimonia civile è elegante e sofisticato, ma niente in confronto a quello che – si vocifera – abbia indossato per la cerimonia in cattedrale (del quale però, non sono ancora trapelate foto).

Il matrimonio religioso di Louis e Marie è stato un momento veramente emozionante per tutta la famiglia. Non solo per mamma Stephanie, che i giornali descrivono emozionata da giorni per le nozze del suo primogenito.

Pare che Louis sia un ragazzo d’oro e il nipote prediletto di zio Alberto che oggi governa il principato. Forse per questo ha avuto un privilegio che, per un motivo o per l’altro, non è stato goduto da nessun altro della famiglia da più di 60 anni. La Chiesa dove si sono sposati Louis e Marie è, infatti, la stessa che ha visto celebrare una delle favole d’amore più ammirate del ‘900: quella tra nonno Ranieri e nonna Grace, oggi lì sono seppelliti.

Nonostante le turbolente e numerose vicende sentimental-matrimoniali dei figli e dei nipoti di Ranieri e Grace, da quel giorno memorabile nessuno degli eredi si è più unito in matrimonio in quella stessa chiesa. Oggi, dopo 63 anni, saranno Louis e Marie a regalare questa emozione a familiari e appassionati del mondo dei reali.

E, se tutto questo non fosse abbastanza, trapela anche un altro particolare che stupirà ancor di più chi segue le vicende della stirpe monegasca. L’abito di Marie questa volta, secondo indiscrezioni, è disegnato dalla sorella di Louis, Pauline, che è una stilista emergente e di talento. A giudicare dai bozzetti che sono finiti in rete, la figlia di Stephanie ha voluto fare un enorme omaggio a nonna Grace, che né lei né il fratello hanno fatto in tempo a conoscere, e la cui morte ha segnato così profondamente la madre. Pauline ha disegnato un abito che ricorda tantissimo quello indossato dalla nonna il giorno del suo matrimonio in quella stessa chiesa. Un abito da favola che ha fatto sognare generazioni di spose e che oggi ispira quello di una nuova principessa.