Chi è Louis Ducruet, il cugino di Charlotte Casiraghi

editato in: da

Ancora fiori d’arancio per i principi di Monaco. Dopo il doppio Sì di Charlotte Casiraghi con il suo Dimitri Rassam, a sposarsi, il prossimo 27 luglio, sarà Louis Ducruet.

Louis è il cugino di Charlotte, primogenito di Stephanie di Monaco, nato dalla burrascosa unione tra la principessa ribelle e il bel Daniel Ducruet, all’epoca sua guardia del corpo.

Era il 1992 quando i genitori presentavano al mondo, orgogliosi, il loro piccolo Louis. Da allora, del rampollo della famiglia Grimaldi, si è saputo poco e niente, tanto che qualcuno, nel Principato, lo aveva soprannominato ‘il piccolo principe invisibile’.

D’altronde, fare a gara di notorietà con i suoi famigliari non sarebbe stato facile per Louis. La madre Stephanie e gli zii Carolina e Alberto vivono sotto i riflettori praticamente da quando sono nati, e ora i cugini Charlotte, Pierre, Andrea, e Alexandra non sono da meno. Anche la sorella di Louis, Pauline Ducruet, gode di una certa popolarità ed è spesso oggetto dell’attenzione della stampa specializzata.

Lui no. Louis finora ha vissuto nell’ombra, trovandocisi a suo perfetto agio. La sua riservatezza gli ha permesso di avere una vita, per quanto possibile, normale.

Le sue apparizioni pubbliche insieme al resto della famiglia, sono state poche e inevitabili.

Il giovane principe, oggi ventiseienne, ha vissuto con la madre e le sorelle Pauline e Camille, in Francia e a Zurigo, ha studiato negli Stati Uniti e oggi è tornato a vivere nel principato di Monaco.

Se con zii e cugini vari non ha in comune la popolarità, di certo ha ereditato dalla sua famiglia il grande amore per lo sport.

Louis infatti ha studiato management sportivo e sta già lavorando nel campo dei suoi sogni, attraverso un ruolo manageriale nel Monaco calcio. Il giovane principe inoltre, lavora anche con il padre che, dopo la fine del matrimonio con la principessa Stephanie nel 1996, ha tentato diverse strade e ora fa l’imprenditore.

Louis appare in tutto un tipico ventenne con la passione per i social e per i viaggi, che condivide con la donna che porterà all’altare e che gli è accanto sin dai tempi della scuola: Marie Chevallier.

I due sono molto uniti e condividono la loro vita, come molti coetanei, attraverso gli scatti postati sui rispettivi profili Instagram, dove raccontano del loro amore, delle loro giornate, e del loro adorato cagnolino Pancake.

Proprio da Instagram si è appreso della proposta di matrimonio che Louis ha fatto a Marie durante una vacanza in Vietnam, paese d’origine di lei. Sulla spiaggia, al tramonto, in uno scenario da sogno, il giovane principe ha fatto la fatidica domanda alla donna della sua vita che, ovviamente, emozionata, ha risposto ‘sì’

Le nozze ormai sono imminenti e, secondo le indiscrezioni, come avvenuto il mese scorso per la cugina Charlotte, si svolgeranno prima in sede civile, a palazzo Grimaldi, e poi in chiesa, nella stessa cattedrale in cui fu celebrato il matrimonio tra nonno Ranieri e nonna Grace.

E finalmente, per un giorno almeno, Louis non sarà più il ‘principe invisibile’, ma il protagonista di un altro capitolo della lunga favola monegasca.